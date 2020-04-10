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Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: Federasyonun kararına itiraz edeceğiz

DHA

Eskişehirpor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, federasyonun kendilerine tebliğ ettiği Ruud Boffin´in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağına ilişkin karara itiraz edeceklerini açıkladı. Eskişehirspor´a eski futbolcularından Ruud Boffin´e olan 430 bin Euro alacağı ödeyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 puan silme cezasının yanı sıra 2 dönem transfer yasağı verildi. Başkan Mustafa Akgören, Eskişehirspor camiasının olarak verilen karardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek. "Tüm camiamızın da yakından bildiği üzere son 3 yıldır geçmiş dönemlerde...

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören: Federasyonun kararına itiraz edeceğiz

<br>Eskişehirpor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, federasyonun kendilerine tebliğ ettiği Ruud Boffin´in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağına ilişkin karara itiraz edeceklerini açıkladı.<br>Eskişehirspor´a eski futbolcularından Ruud Boffin´e olan 430 bin Euro alacağı ödeyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 puan silme cezasının yanı sıra 2 dönem transfer yasağı verildi. Başkan Mustafa Akgören, Eskişehirspor camiasının olarak verilen karardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek. "Tüm camiamızın da yakından bildiği üzere son 3 yıldır geçmiş dönemlerde atılmış imzalarla ilgili kulüp olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ruud Boffin, kulübümüze 5 sene emek vermiş, camiamız tarafından sevilmiş ve buradan da ciddi paralar kazanmış bir oyuncumuz. Kendisinin alacağı faizleriyle 430 bin Euro gibi bir tutara ulaşmış durumda. Oyuncuyla ve avukatıyla görüştük ve kendisine ödeyebileceğiz tutarı ilettik. Oyuncumuza 75 bin Euro değerinde bir ev ve 100 bin Euro nakit teklif ettik. Kendisi de bu ödeme planına ılımlı yaklaştı. Biz oyuncumuzla anlaştığımızı düşünürken bugün öğle saatlerinde tarafımıza puan silme cezası tebliğ edildi. İtiraz haklarımızı kullanacağız. Koronavirüs nedeniyle tüm dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte FIFA´nın tüm organizasyonlarını ertelemişken, bu gibi bir cezanın gündeme gelmesi ise bizleri ayrıca üzdü" dedi. DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-04-10 21:16:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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