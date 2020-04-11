Eskişehir´de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında verdiği sokağa çıkma yasağı kararı Eskişehir´de uygulanmaya başladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 00.00´ı gösterdiğinde ana caddeleri trafiğe kapattı. Yasak başladığında sokaklarda olanlar için polis ekipleri anonslar yaparak evlerine gitmelerini istedi. Yasağın ardından Eskişehir sokakları boş kalırken, polis ekipleri açık işyerleri olup olmadığını kontrol ederken, sokaklarda da araçlar bekleterek önlemler aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-11 01:03:04<br>

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