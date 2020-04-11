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Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

DHA

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından sokaklar tamamen boşaldı. Halkın yasaklara tamamen uyduğu görülürken, fırın çalışanları ise vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sokak aralarında satış yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı´nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamındaki Eskişehir´de, sokaklar tamamen boşaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, tramvay seferleri de durduruldu....

Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı

<br>Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından sokaklar tamamen boşaldı. Halkın yasaklara tamamen uyduğu görülürken, fırın çalışanları ise vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için sokak aralarında satış yapmaya başladı.<br>İçişleri Bakanlığı´nca, koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamındaki Eskişehir´de, sokaklar tamamen boşaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, tramvay seferleri de durduruldu. Büyükşehir Belediyesi, sokak aralarında su ve ekmek satışına başladı. Polis de tedbirler kapsamında sokaklarda devriye geziyor.<br>Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında fırınların ekmek tedariğine devam edeceğini söyledi. Valilik koordinasyonunda ETO´da yapılan toplantıda, Eskişehirli fırıncıların ekmek tedariğine devam etmesi için gerekli koordinasyon sağlandığını belirten Güler, "Eskişehir´de fırınlar sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışmaya devam edecek ve seyyar olarak ekmek satışını sürdürecek. Odunpazarı ve Tepebaşı Kaymakamlıkları koordinasyonunda yürütülecek süreçte fırınlar seyyar olarak ekmek satacak" dedi.<br>SOKAKTA SATIŞ BAŞLADI<br>Eskişehir´de fırınlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürettikleri ekmekleri sokak aralarında kendi araçlarıyla gezerek satmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarından sepek sarkıtarak ya da sokağa inerek ekmek aldı. Fırın işletmecisi Necmettin Yılmaz, üretime devam ettiklerini, ancak iş yerlerinde satışın yasak olduğunu ifade ederek, "Sabah erken saatlerde gelip ekmek üretmeye başladık. İş yerimizde satış yapmıyoruz ancak ekmekleri araçlara yükledik. Sokak aralarında gezerek satış yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-11 12:35:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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