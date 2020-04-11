Tepebaşı'nda sokağa çıkma yasağı sürecinde açık olan akaryakıt istasyonları

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İçişleri Bakanlığı Korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir’in de bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 2 günülük sokağa çıkma yasağı ilan ederken Tepebaşı Kaymakamlığı, bu süreçte ilçede açık olacak akaryakıt istasyonların listesini açıkladı.

Tepebaşı Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi gereğince sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçede açık olan akaryakıt istasyonları listede belirtildi.

Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasak sürecinde ilçenin çeşitli yerlerde bulunan toplam 8 akaryakıt istasyonun açık olacağı duyuruldu.

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