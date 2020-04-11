Instagram Konserlerinde Başkan Kurt’un konuğu Sinan Kaynakçı oldu

Odunpazarı Belediyesi, instagram hesabı üzerinden yaptığı yayınlara Pinhâni’nin solisti Sinan Kaynakçı ile devam etti.

“Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile gerçekleştirilen yayının moderatörlüğünü, Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Başkan Kurt, yayın öncesinde banka hesapları bloke edilen Aşevi ile ilgili açıklama yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Covid19 (koronavirüs) salgınıyla mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri için başlattığı Instagram Konserlerine devam ediyor. “Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile gerçekleştirilen Instagram Konserlerinin moderatörlüğünü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yapıyor. İkincisi gerçekleştirilen konserde, Başkan Kurt’un konuğu sevilen müzik grubu Pinhâni’nin solisti Sinan Kaynakçı oldu.

Başkan kurt’tan dayanışma çağrısı

Belediyenin instagram sayfası (instagram.com/odunpazari) üzerinden yapılan konser öncesinde Başkan Kurt, Aşevi’nin banka hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından bloke edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu durumun çalışma azimlerini kırmadığını belirten Başkan Kurt, aksine daha çok çalışma şevki verdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı sonrasında Aşevi’ne yapılan ayni yardımların arttığını kaydeden Başkan Kurt, bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara dayanışma çağrısı yaptı.

Başkan Kurt, bu açıklamasının ardından Sinan Kaynakçı’yı yayına davet etti. Başkan Kurt ve Kaynakçı bir süre sohbet etti. Eşinin Eskişehir Odunpazarlı olduğunu dile getiren Kaynakçı, Eskişehir’in en çok konser verdikleri şehirlerden biri olduğunu söyledi. Konserine, “Ne Güzel Güldün” adlı şarkı ile başlayan Kaynakçı, konserine sevilen şarkı ve türkülerle devam etti. Kaynakçı, konserini Başkan Kurt’un da isteği olan bir Kırım Türküsü ile sonlandırdı.

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