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Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı Ağ ve can simidi yardımıyla su içerisinde çırpınan kedi kurtarıldı

İHA

Eskişehir'de, Porsuk Çayına düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.

Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı Ağ ve can simidi yardımıyla su içerisinde çırpınan kedi kurtarıldı

Eskişehir'de, Porsuk Çayına düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.
Olay, Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde yaşandı. Öğle saatlerinde su kenarında inen bir kedi bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayına düştü. Bölgede görevli olan özel güvelik görevlileri, su içerisinde çırpınan kedinin seslerini duydu. Daha sonra ağ ve can simidini suya indiren ekipler, kediyi su kenarına çekti. Ardından ağ ve can simidi yardımıyla yukarı çıkarılan kedi, koşarak gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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