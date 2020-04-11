Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanmaya devam ediyor Vatandaşlara 'Çöp çıkarma saatlerine uyun' çağrısı yapıldı

Odunpazarı Belediyesi, Covid19 (korona) virüse karşı Odunpazarı Bölgesi genelinde yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Cadde ve sokaklar, İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta aldığı sokağa çıkma yasağı kararının ardından ekipler tarafından özel karışımlarla yıkanmaya devam etti. Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler, cemevleri, huzurevleri ve sığınma evlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın 31 ilde aldığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararının ardından da cadde ve sokakları özel karışımlarla yıkamayı sürdürdü.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, cadde, sokak ve mahalleleri özel karışımlarla yıkıyor. Ana arterlerden başlayarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, mahalle ve sokaklarda yıkama işlemini sürdürüyor.

Çöp çıkarma saatlerine uyun!

Geri dönüşüm ve temizlik çalışmalarına da devam eden ekipler, koronavirüse karşı vatandaşların kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliğine de önem vermesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan çöp çıkarma saatlerine riayet etmesini isteyen ekipler, kullanılan

maske ve eldivenlerin de gelişi güzel sokaklara atılmaması gerektiğini söyledi. Poşetlenerek çöpe atılmayan kullanılmış maske ve eldivenlerin tehlike saçtığına dikkat çeken ekipler, “Maske ve eldivenleri kullandıktan hemen sonra poşete koyup ağzını sıkıca kapatın. En az 72 saat hiçbir insan ve hayvanın erişemeyeceği balkon veya odada bekletin ve çöp toplama saatinden kısa bir süre önce çöplerinizle birlikte çıkarın. Maske ve eldivenleri yere atarak virüs saçmayın” dedi.

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