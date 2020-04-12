Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar

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İlan edilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan sokaklar, Eskişehir'de adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Son yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar dışarıdaki işlerinin ardından kendilerini eve kapattı. Boş kalan Eskişehir sokaklarında ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin belli bölgelerinde bulunan heykellere maske takılması da ilginç görüntülere sahne oldu. Sokaklarda sadece kedi ve köpekler dolaşırken, emniyet güçleri ise sokaklarda insanların olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

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