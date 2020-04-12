(Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek" Koronayı yenen 38 yaşındaki doktor tedavide moralin önemini anlattı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç: "Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor" "Hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek" Koronayı yenen 38 yaşındaki doktor tedavide moralin önemini anlattı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç: "Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor" "Hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun"

İHA

(Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek" Koronayı yenen 38 yaşındaki doktor tedavide moralin önemini anlattı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç: "Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor" "Hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun"

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli olan ve yakalandığı korona virüsü (Covid19) yenen Dahiliye Uzmanı Doktor Mehmet Karakoç, hastalığı boyunca yaşadıklarını anlattı. Korona sürecinde çok önemli konular hakkında İHA’ya konuşan Dr. Karakoç, "Bu hastalıkta moral çok çok önemli. Moral yüksek olunca laboratuvar değerlerine de yansıyor. Bu yolda çok insan hasta olup vefat etti. Dikkat etmek lazım bunun şakası yok. Biraz zorlu bir süreç ama ülkemiz de insanlık da koronayı yenecek" dedi.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç’un 21 Mart Cumartesi günü akşamında birden ateşi çıktı. Ertesi gün çalıştığı hastanenin acil servisine giden Karakoç, yapılan tahlillerin ardından korona virüse yakalandığını öğrendi. Test sonucu pozitif çıkan Karakoç, bir müddet hastanede kaldı. 12 gün gibi kısa bir sürede korona virüsü yenmeyi başaran Dr. Karakoç, bu süreç ile ilgili önemli bilgiler verdi. Hastalığın belirtilerinden de bahseden Karakoç, "21 Mart gününün akşamında ateşim çıktı. Ateş, üşüme ve terleme şeklinde başladı. Korona virüs olabileceğimi hiç düşünmedim. Ertesi gün çalıştığım hastanenin acil servisine gittim. Orada tahliller yapıldı, tomografim çekildi. O zamanlar Eskişehir’de virüs süreci yeni başlamıştı ve bizim hastanede de birkaç vaka vardı. Yine de o şüpheyle tomografim çekildi, kan tahlillerim yapıldı. Enfeksiyon doktorumuzla görüştük sürüntü örneği alındı. Cumartesi akşamı başlayan ateşim pazar günü de devam etti. Özellikle göğüste yanma, üşüme, titreme, halsizlik, yaygın kas ağrıları gibi şikayetlerim oldu. Ertesi gün de aynı şikayetlerim devam etti. Pazartesi günü daha iyiydim ama akşamına testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hastaneye gittim ve yatış sürecim başladı ve 9 gün hastanede yattım" diye konuştum.

"Ateşin derecesi yüksek olmasa da hissedilmesi farklı oluyor"
Hastalıkta derecesi düşük ateşin vücutta farklı hissedildiğini belirten Karakoç, "Şimdi çok şükür iyiyim. Yapılan 2 ayrı testte negatif sonuç aldım. Bulaştırıcılığımın kalmadığını düşünüyoruz ama her ihtimale karşı kendimi izole etmeye devam ediyorum. Daha iyiyim ama hastalık kolay geçmiyor, zaman alıyor. Ateşin derecesi çok yüksek olmasa da hissedilmesi daha farklı oluyor. Özellikle üşüme, titreme ve terleme oluyor. Çocuklukta geçirilen bir ateşli süreç gibi uzun süre yatıyorsun. Yattığın dönemlerde kabuslar da görüyorsun. Sanki ateşin çıkacakmış gibi bir hal sürekli gün içerisinde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor"
Korona virüse yakalanmış kişinin iyileşme sürecinde moralin çok önemli olduğuna değinen Karakoç, "Bu hastalıkta moral çok çok önemli, pozitif olduğunu öğrendiğinde kaygı oluyor. Yine de ailemden uzak durmaya çalıştım. Onlarda çok şükür bir sorun çıkmadı. Pozitif denildiğinde ilk etapta moralin bozuluyor ve kendini kötü hissediyorsun. Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor. Moral yüksek olunca laboratuvar değerlerine de yansıyor, kendini daha iyi hissediyorsun. Çok şükür ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle atlattım. Karamsarlığa düştüğüm zamanlar da oldu. Hekim arkadaşlar, diğer sağlıkçılar ve hastalar için moral çok önemli. Bu hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun. Bu hastalık bir şekilde vücudunuzdan gidecek. Biraz uzun bir süreç alıyor, semptomlar tekrarlıyor ama sabretmeyi öğreniyorsunuz. Bu hastalığın geçeceğine olan inançlarını kaybetmesinler" dedi.

"3 ay evinde otur, 6 ay evinde otur ama hasta olma"
Korona salgınını dikkate almayanlara seslenen Dr. Karakoç, virüsün şakasının olmadığını belirterek, "Dikkate almayanlara şunu söyleyeyim, en güzeli bu hastalıkla hiç karşılaşmamak. Bunun kıymetini bilmek lazım, hastanede yatmak kolay değil. 3 ay evinde otur, 6 ay otur ama hasta olmayın. O hastalık süreci bambaşka. Bu işteki en önemli nokta virüsle hiç karşılaşmamak ve hasta olmamak. Bu yolda çok insan hasta olup vefat etti. Dikkat etmek lazım bunun şakası yok" ifadelerine yer verdi.

"Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek"
Son olarak hastalığı boyunca meyve tükettiğini ve insanlığın eninde sonunda virüsü yeneceğine inandığını vurgulayan Karakoç, şunları söyledi:
"Özellikle meyve tüketimimi artırmaya çalıştım. Öğünlerimde meyve olduğunda kendimi daha iyi hissediyordum. İnançlarını hiç kaybetmesinler. Biraz zorlu bir süreç ama ülkemiz de insanlık da koronayı yenecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
YEREL HABERLER Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları ...
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ilçelerde 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ...
Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama ...
Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi yerine getirdi
YEREL HABERLER Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi ...
Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar özel karışımlarla yıkanmaya devam ediyor Vatandaşlara 'Çöp çıkarma saatlerine uyun' çağrısı yapıldı
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda cadde ve sokaklar özel karışımlarla ...
Eczacılar görev başında
YEREL HABERLER Eczacılar görev başında
Tepebaşı’ndan ekmek servisi 30 araç ile ilçe genelinde hizmet veren ekipler, mahallelerde anons yaparak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan ekmek servisi 30 araç ile ilçe ...
Koronaya inat yaşasın hayat
YEREL HABERLER Koronaya inat yaşasın hayat
Yasağın ardından sokaklar kedilere kaldı
YEREL HABERLER Yasağın ardından sokaklar kedilere kaldı
Zor günlerde güzel örnek: ekmekler kapılara kadar ulaştırdı Emniyet görevlileri kapı kapı dolaşarak ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Zor günlerde güzel örnek: ekmekler kapılara kadar ...
(Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYDU (HAVADAN ...
(Görüntülü) Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de boş kalan sokaklarda ekmek ...
Fırınlarda "sokağa çıkma yasağı" mesaisi Yasakla birlikte uzun süre dayanan ekmeklere olan talep arttı Ekşi mayalı bu ekmekler oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor Fırıncı Ahmet Nurullah Demir; "Elimizden geleni yapıyoruz, halkımızın ihtiyacını karşılayacağız"
YEREL HABERLER Fırınlarda "sokağa çıkma yasağı" mesaisi Yasakla ...
Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı ...
Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı Ağ ve can simidi yardımıyla su içerisinde çırpınan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı Ağ ve ...
Dostlarının bıraktığı yerde beklediler Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yalnız kalan güvercinler yemek aradı
YEREL HABERLER Dostlarının bıraktığı yerde beklediler Sokağa çıkma ...
Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti
YEREL HABERLER Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti
Instagram Konserlerinde Başkan Kurt’un konuğu Sinan Kaynakçı oldu
YEREL HABERLER Instagram Konserlerinde Başkan Kurt’un konuğu Sinan ...
Tepebaşı'nda sokağa çıkma yasağı sürecinde açık olan akaryakıt istasyonları
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda sokağa çıkma yasağı sürecinde açık olan ...
Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı başladı
YEREL HABERLER Eskişehir´de boş kalan sokaklarda ekmek satışı ...
Eskişehir sessizliğe büründü Yasağın ardından boş kalan meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Eskişehir sessizliğe büründü Yasağın ardından boş ...
(Görüntülü) Eskişehir?de market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de market ve fırınlarda uzun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X