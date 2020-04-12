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Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi

İHA

Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.

Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi

Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi. Normal şartlarda kent halkının beslediği güvercinlerin, sokağa çıkma yasağıyla aç kalmaması için görev başındaki polis ve bekçi ekipleri yemledi. Ekiplerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri buğday ve ekmek parçaları ile güvercinleri beslediği anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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