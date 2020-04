Dünya onları eve gönderiyor, Türkiye yardım ulaştırıyor Türkiye, Korona ile mücadele sürecinde de uluslararası öğrencileri unutmadı İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 234 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı

Türkiye'de eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrencilere, Korona viris sebebi ile kaldıkları yerlere kadar yardım kolisi ulaştırılıyor.

Dünyanın birçok ülkesi Korona virüsün yaşadığı bu süreçte orada eğitim alan yabancı öğrencilerini kendi ülkelerine göndermeye çalıştığı konusu dünya gündemde haber olmuştur. Ancak söz konusu Türkiye’de eğitim alan yabancı öğrencilerine bu zor süreçte evlere kadar yardım kolisi ulaştırılarak Türkiye’nin ne kadar misafirperverliği, merhametli olduğu bir kez daha gösterildi. Anadolu kültür ve irfanının bir gereği olarak Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu (UDEF) kendisine bağlı 65 uluslararası öğrenci derneği ve gönüllü irtibatları ile birlikte; bireysel gönüllü bağışçıları, çeşitli STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle, binlerce uluslararası öğrenciyi Korana virüs karantinası sürecinde yalnız bırakmıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs’ün etkisi gün geçtikçe artıyor. Korona virüs nedeniyle dünyanın her yerinde gerekli önlemler alınmaya devam ederken ülkemizde de gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, eğitim almak için ülkemize gelen uluslararası öğrenciler de alınan kararlara harfiyen uyarak bu zor süreci atlatmayı çalışırken, UDEF kendisine bağlı 65 uluslararası öğrenci derneği ve gönüllü irtibatlarının yanı sıra; bireysel gönüllü bağışçıları, sivil toplum kuruluşları ve Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile misafir öğrencileri unutmadı.

Türkiye’nin her köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim alan uluslararası öğrencilere karantina süreci boyunca kapıları çalınarak yardım eli uzatıldı. İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 234 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı. Bunun yanı sıra misafir öğrencilerin kaldıkları ev ve yurtlara; kişisel temizlik malzemesi, sabun ve el dezenfektanları gibi gereçler temin edildi. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası öğrencilere gönüllü bireysel bağışçıların destekleri ile nakdi yardımlar da yapıldı.

Yardıma ihtiyacı olan uluslararası öğrenciler var

Uluslarası öğrencileri ziyaret etmek için birkaç gün önce Eskişehir’de bulunan UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat süreç içerisinde uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Çok şükür karantina süreci boyunca bireysel gönüllü bağışçılarımızın, valiliklerimizin, belediyelerimizin, Kızılay, IHH, Diyanet Vakfı, KKTC Vakıflar İdaresi, MemurSen, Beşir Derneği, Enderun Eğitim Vakfı ve çok sayıda diğer STK’ların destekleri ile misafir öğrencilerimize yardımlar ulaştırıyoruz. Şuana kadar talep doğrultusunda 9 bin 133 uluslararası öğrencimize yardım götürebildik. Fakat yardıma ihtiyacı olan daha binlerce misafir öğrenci kardeşimiz var bunlara da yardım elimizi uzatabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Çalışmalarımızı online ortama taşıdık”

Türkiye’de şuan 203 farklı ülkeden 178 bin uluslararası öğrencinin olduğunu ifade eden Başkan Bolat, “Uluslararası öğrencilerin maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarını da karşılamak için, eğitim, öğrenci ve sosyal çalışmalarımızı online ortama taşıdık, 65 uluslararası öğrenci derneği ve gönüllü irtibatlarımız ile birlikte; Türkçe ve İngilizce dil seminerleri, YÖS, grafik tasarım, kur'anı kerim okuma seminerleri, şiir ve ezgi geceleri, online akademik danışmanlık eğitimleri, mezun programları, bilgi yarışmaları, seminerler, konferanslar, ülke tanıtım günleri ve tez sunumları gibi bir çok faaliyeti canlı yayında internet ortamında gerçekleştiriyoruz” diye aktardı.

