Odunpazarı'nda Korona virüse karşı önlemler Vatandaşın ve belediye personelinin sağlığı da ihmal edilmiyor 'Maske ve eldivenleri poşetleyerek çöpe atın' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Odunpazarı'nda Korona virüse karşı önlemler Vatandaşın ve belediye personelinin sağlığı da ihmal edilmiyor 'Maske ve eldivenleri poşetleyerek çöpe atın' çağrısı

İHA

Odunpazarı Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın ve belediye personelinin sağlığını da ihmal etmiyor.

Odunpazarı'nda Korona virüse karşı önlemler Vatandaşın ve belediye personelinin sağlığı da ihmal edilmiyor 'Maske ve eldivenleri poşetleyerek çöpe atın' çağrısı

Odunpazarı Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın ve belediye personelinin sağlığını da ihmal etmiyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen koronavirüsüne karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam eden Odunpazarı Belediyesi, tüm çağrılara rağmen Belediye Hizmet Binasına gelen vatandaşların ve belediye personelinin sağlığını da ihmal etmiyor.
Maske ve eldiven takarak işbaşı yapan personelin, bina girişinde temassız termometreler ile ateş ölçüm kontrolleri yapılıyor. Yapılan ölçümlerde ateşi 38 üzerinde olan personel ve vatandaşlar tedbir amaçlı sağlık birimlerine yönlendiriliyor. Ayrıca, maskesi olmayana bina girişinde maske verilirken, binadan içeri giren herkes dezenfekte ediliyor. Gerekli önlemleri alan temizlik personeli ise bina içinde sürekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Vatandaşlar ve personelin sosyal mesafe kuralına uyması için de şeritlerle işaretlemeler yapıldı.
Çöpe atılmayan maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının için önemli olduğunu söyledi. Virüse karşı gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını kaydeden yetkililer, vatandaşları hijyen kurallarına uymaya davet etti. Kullanılmış maske ve eldivenler ile ilgili de açıklama yapan yetkililer, poşetlenerek çöpe atılmayan kullanılmış maske ve eldivenlerin tehlike saçtığına dikkat çekti. Kullanılmış maske ve eldivenlerin tıbbı atık sınıfına girdiğine dikkat çeken yetkililer, bu malzemelerin poşetlenerek çöpe atılması gerektiğini söyledi. Yetkililer, “Bu malzemeleri kullandıktan hemen sonra poşete koyup ağzını sıkıca kapatın. En az 72 saat hiçbir insan ve hayvanın erişemeyeceği balkon veya odada bekletin. Çöp toplama saatinden kısa bir süre önce çöplerinizle birlikte çıkarın. Maske ve eldivenleri yere atarak virüs saçmayın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parklar virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor
YEREL HABERLER Parklar virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların ...
Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok oldu 11 bin 500 lira yüzünden 15 çalışan işsiz kaldı
YEREL HABERLER Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok ...
Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’
YEREL HABERLER Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar ...
Dünya onları eve gönderiyor, Türkiye yardım ulaştırıyor Türkiye, Korona ile mücadele sürecinde de uluslararası öğrencileri unutmadı İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 234 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Dünya onları eve gönderiyor, Türkiye yardım ...
Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor
Yasak bitti, Eskişehir marketlere akın etti Polis işi şansa bırakmadı Vatandaşlar sosyal mesafe konusunda tek tek uyarıldı
YEREL HABERLER Yasak bitti, Eskişehir marketlere akın etti Polis işi ...
Eskişehir’de huzurevinde korona virüs alarmı
YEREL HABERLER Eskişehir’de huzurevinde korona virüs alarmı
Eğitimcilerden 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet
YEREL HABERLER Eğitimcilerden 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet
Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi
YEREL HABERLER Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve ...
Sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları besleniyor
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
(Görüntülü) Eskişehir?de sokağa çıkma yasağına MOBESE?li takip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de sokağa çıkma yasağına ...
Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı Korona kaçağı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs ...
Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
YEREL HABERLER Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
Şehit yakını esnaftan anlamlı destek
YEREL HABERLER Şehit yakını esnaftan anlamlı destek
Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde
(Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek" Koronayı yenen 38 yaşındaki doktor tedavide moralin önemini anlattı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç: "Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor" "Hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun"
YEREL HABERLER (Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir ...
Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar
YEREL HABERLER Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar
Korona virüse karşı biyolojik numune kabini yapıldı Biyolojik numune alma kabinleri hastanelere bağışlandı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç: "Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Korona virüse karşı biyolojik numune kabini ...
Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları ...
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ilçelerde 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ...
Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama ...
Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi yerine getirdi
YEREL HABERLER Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X