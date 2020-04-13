Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok oldu 11 bin 500 lira yüzünden 15 çalışan işsiz kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok oldu 11 bin 500 lira yüzünden 15 çalışan işsiz kaldı

İHA

Eskişehir'de tam 15 ailenin geçimini sağladığı demir doğrama ve kaynak işlerinde kullanılan toplam 11 bin 500 lira değerindeki malzeme, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 15 saniyede çalındı.

Yasak gecesi 15 aileyi geçindiren iş 15 saniyede yok oldu 11 bin 500 lira yüzünden 15 çalışan işsiz kaldı

Eskişehir’de tam 15 ailenin geçimini sağladığı demir doğrama ve kaynak işlerinde kullanılan toplam 11 bin 500 lira değerindeki malzeme, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 15 saniyede çalındı.
Olay, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağının olduğu ilk gece, 71 Evler Mahallesi Mektep sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E. B. isimli işveren, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün, işlerini halledip otomobilini evinin önüne park etti. Ardından sokağa gelen bir araçtan inen kimliği belirsiz şahıslar E.B.’ye ait otomobilin içerisinde bulunan matkap, hilti gibi toplam 11 bin 500 lira değerindeki malzemeleri 15 saniyede çaldı. Sabah saatlerinden malzemelerin çalındığını anlayan E.B. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi alıp incelemelerde bulundu.
“15 aile geçimini sağlıyordu”
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çalınan malzemeler ile yapılan işlerde 15 çalışanın ailesini geçindirdiği öğrenildi. Olayla birlikte işlerinden olan talihsiz çalışanlar malzemelerin bir an önce bulunmasını istiyor. Hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde olması ise adeta pes dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parklar virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor
YEREL HABERLER Parklar virüs tehlikesi sona erdiğinde vatandaşların ...
Odunpazarı'nda Korona virüse karşı önlemler Vatandaşın ve belediye personelinin sağlığı da ihmal edilmiyor 'Maske ve eldivenleri poşetleyerek çöpe atın' çağrısı
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda Korona virüse karşı ...
Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar kırmızı pancar turşusu’
YEREL HABERLER Mutfağa giren emekli öğretmenden ‘korona savar ...
Dünya onları eve gönderiyor, Türkiye yardım ulaştırıyor Türkiye, Korona ile mücadele sürecinde de uluslararası öğrencileri unutmadı İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 234 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Dünya onları eve gönderiyor, Türkiye yardım ...
Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor
Yasak bitti, Eskişehir marketlere akın etti Polis işi şansa bırakmadı Vatandaşlar sosyal mesafe konusunda tek tek uyarıldı
YEREL HABERLER Yasak bitti, Eskişehir marketlere akın etti Polis işi ...
Eskişehir’de huzurevinde korona virüs alarmı
YEREL HABERLER Eskişehir’de huzurevinde korona virüs alarmı
Eğitimcilerden 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet
YEREL HABERLER Eğitimcilerden 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet
Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi
YEREL HABERLER Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Polis ve ...
Sokak hayvanları besleniyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları besleniyor
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı
(Görüntülü) Eskişehir?de sokağa çıkma yasağına MOBESE?li takip
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de sokağa çıkma yasağına ...
Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs yakalandı Korona kaçağı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan ve korona testi pozitif çıkan şahıs ...
Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
YEREL HABERLER Eskişehir´de mobeseli sokağa çıkma yasağı takibi
Şehit yakını esnaftan anlamlı destek
YEREL HABERLER Şehit yakını esnaftan anlamlı destek
Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Vefa grubu Seyitgazili vatandaşların hizmetinde
(Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek" Koronayı yenen 38 yaşındaki doktor tedavide moralin önemini anlattı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Dahiliye Doktoru Mehmet Karakoç: "Morali ne kadar yüksek tutarsan ateşin o kadar düşüyor, laboratuvar değerlerine de yansıyor" "Hastalığı yeneceğinize olan moral ve motivasyonunuz tam olsun"
YEREL HABERLER (Özel) Koronayı 12 günde yenen doktor: "Zorlu bir ...
Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar
YEREL HABERLER Yasağın ardından kartpostallık fotoğraflar
Korona virüse karşı biyolojik numune kabini yapıldı Biyolojik numune alma kabinleri hastanelere bağışlandı Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç: "Elimizden geldiğince sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Korona virüse karşı biyolojik numune kabini ...
Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları ...
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ilçelerde 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı Kent ve ...
Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
YEREL HABERLER Eskişehir emniyeti sokak hayvanlarını da unutmadı
Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama mesajı
YEREL HABERLER Çiğerci Aziz’den Şanlıurfa’nın 100’üncü yılı kutlama ...
Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi yerine getirdi
YEREL HABERLER Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu 20 bin 464 talebi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X