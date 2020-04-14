Corona'ya karşı psikolojinizi korumak için bunlara dikkat Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran: "Korku ve kaygı ile oluşan anksiyete beraberinde depresyona yol açabilir" "Zaman zaman dijital detoks yapın; gün içinde akıllı cihazlara, internete, haber takibine ve sosyal medya kullanımına ara verin"

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, Corona salgını ile birlikte psikolojik sorunların da arttığına dikkat çekerek, “Korku ve kaygı ile oluşan anksiyete beraberinde depresyona yol açabilir” dedi.

Corona salgını döneminin travmatik bir dönem olduğuna dikkat çeken Dr. Ceran, “Bu dönemde toplumda 3 tip insan görmek mümkün. İlki; sokaklarda gördüğümüz tamamen duyarsız insanlar, bu işi ciddiye almayanlar, ikincisi; bu işe duyarlı yaklaşanlar, kaygı ve endişe duyanlar, ancak bunu tolore edip yaşamını sürdürebilenler. Üçüncü gruptaki insanlar ise; daha çok bizim alanımıza giriyor, bu durumdan günlük yaşantısını sürdüremeyecek kadar çok etkilenenler, bir psikolojik sorun yaşayanlar 3’üncü grupta yer alıyor” ifadelerini kullandı.

KENDİMİZE DÖNDÜK VE “MEMNUN MUYUZ” DİYE SORDUK

“Salgın durumunda oluşan korku ve kaygı durumu; enerjisizlik, ilgisizlik, isteksizlik, dikkat ve konsantrasyon zorluklarına, uyku sorunlarına, iştah sorunlarına günlük yaşamında sorunlara, bir anksiyete haline neden olabilir” şeklinde konuşan Dr. Ceran, bir süre sonra da anksiyete durumunun beraberinde depresyonu getirebildiğine dikkat çekti. Salgın dönemi ile birlikte yaşantımızın bir anda değiştiğini anlatan Dr. Ali Ceran, şunları kaydetti:

“Toplum olarak günlük yaşam rutinlerimize kendimizi kaptırmış giderken, bu salgın ile birlikte düzenimiz değişti ve doğal olarak yeni duruma adaptasyon sorunu yaşadık. Şöyle ki; kitap okuma alışkanlığımız yok, iş ve mecburi uğraşlar dışında yaptığımız bir şey yoktu, dolayısıyla bunlar olmayınca kendimize döndük ve memnun muyuz diye sorguladık. Kendimle ilgili bir örnek vereyim; benim eşimle birlikte her Pazar günü dışarı çıkma rutinim vardı, bunu gerçekleştiremeyince abandone oldum. Pazar günü evde ne yapacağımızı bilemedik, insanların çoğunda da bu var. Kendimizle kaldığımız bu durumu nasıl olumluya çevireceğimizi bize süreç öğretecek, insanın muhteşem bir adaptasyon süreci vardır ve zamanla bu duruma da adapte olacağız. Süreç uzadıkça evimizde yaptığımız şeyler artacak ve burada kendimize bir düzen kurmaya başlayacağız. Herkes kendi zevkine uygun yeni uğraşlar edinecek, kimi evde spor yapacak, kimi kitap okuyacak”

SOSYAL MEDYAYA MESAFELİ YAKLAŞIN

İnternet, sosyal medya, televizyon gibi ortamlarda tek bir konuya yani Corona’ya odaklanmamak gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Ceran, “Nereden geldiği belli olmayan pek çok ses kaydı, korku veren görüntüler paylaşılıyor, sosyal medyaya mesafeli yaklaşmalıyız. Konu hakkında paylaşılan görseller ve yazılan yazılar insanlar üzerinde yüksek düzeyde stres, korku, panik ve endişe uyandırabilir. Salgın hakkında bir fikriniz yoksa Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi gibi resmi verilere ulaşmak daha sağlıklı olacaktır. Zaman zaman dijital detoks yapın; gün içinde akıllı cihazlara, internete, haber takibine ve sosyal medya kullanımına ara verin” şeklinde konuştu.

GEÇİCİ BİR DÖNEM OLDUĞUNU UNUTMAYIN

İçinde bulunulan salgın döneminin geçici bir dönem olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ceran, “Tüm dünyada bu tür salgınlar belli dönemlerde olmuştur, önemli olan bu süreçte fiziksel ve ruhsal sağlığımızı koruyarak yaşantımıza devam edebilmek. Bunun için de tamamen yok saymamak ancak tamamen de bu konuya odaklanmamak gerekiyor. Bu sürede herkes kendini ne mutlu ediyorsa bu tür bir uğraş edinmeli” diye konuştu.

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