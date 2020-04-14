Başkan Kazım Kurt’tan evi yanan sağlık emekçisine yardım eli

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi’nde yaşayan ve evi yanan bir sağlık emekçisine yardım eli uzattı.

Sağlık emekçileri, Covid19 (Korona) virüs salgını nedeniyle büyük bir özveri ile çalışıyor. Salgın nedeni ile yurttaşların büyük çoğunluğu evden çıkamazken, sağlık emekçileri ailelerini, evlerini bir kenara bırakıp çalışmalarını sürdürüyor. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bir dönemde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’nde çalışan bir sağlık emekçisinin evi, elektrik kontağından çıkan bir yangın nedeniyle yandı. Emek Mahallesi’nde bulunan ev, kısa sürede küle döndü. Sağlık emekçisi ve ailesinin yardımına ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yetişti. Başkan Kurt’un talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü yanan evde tasfiye çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü, evde gerekli olan tadilat işlerini gerçekleştirecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise zor durumda kalan aileye gıda yardımı yapacak.



“Destek olmak bizim görevimiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Yaşadığımız zor günlerde büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren sağlık emekçilerine minnet borçluyuz. Böyle bir dönemde evi yanan sağlık emekçisine destek olmak da bizim görevimiz. Odunpazarı Belediyesi olarak evi yanan, zor durumda kalan sağlık emekçisi ve ailesinin her zaman yanında olacağız. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

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