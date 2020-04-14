Korona döneminde Eskişehir’den bahar manzaraları Sokak hayvanları boş kalan park ve mesire yerlerinin keyfini çıkarıyor

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye ilkbahar mevsimini dışarı yerine evde geçirirken, Eskişehir’de çiçek açan ağaçlar ve güneşe karşı yatan sokak hayvanları güzel görüntüler oluşturdu.

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Türkiye’de de can kaybı artarken, yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyan ve kendilerini izole vatandaşlar kendi sağlıkları için ilkbaharın en güzel günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalıyor. Park ve mesire yerlerinin boş kalması nedeniyle sokak hayvanları da kendilerine kalan alanların keyfini çıkarıyor. Ayrıca çiçek açan ağaçlar ve hava sıcaklıklarının 20 dereceyi görmesiyle etkisini hissettiren güneş, güzel manzara oluşturuyor.

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