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Eskişehir’de pes dedirten görüntüler Vatandaşlar şehir merkezine akın etti Sokaklarda adım atacak yer kalmadı

İHA

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda izdihama neden oldu.

Eskişehir’de pes dedirten görüntüler Vatandaşlar şehir merkezine akın etti Sokaklarda adım atacak yer kalmadı

Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde yapılan çağrılara uymayan vatandaşlar, sokaklarda izdihama neden oldu.
Yeni tip korona virüs Kovid19’a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalmaları yetkililer tarafından sürekli tekrarlanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilirken, alınan ek önlemler ile İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Eskişehir’de ise havaların ısınması ve tüm vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte şehir merkezleri adeta doldu taştı. Birçok vatandaş yapılan uyarıları dikkate almayarak sokaklara akın ederken, bankaların ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ekiplerinin uğraşları ile zaman zaman yoğunluk önlenmeye çalışılsa da sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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