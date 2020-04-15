Sivrihisar'da sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu

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Sivrihisar Belediyesi ekipleri, Korona virüsün bu süreçte sokak hayvanlarını unutmuyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatıyla zabıta ekipleri parklar ve açık alanlara sokak hayvanlarının beslenebilecekleri alanlar oluşturdu. Sivrihisar Belediyesi ekipleri sokaklarda yaşayan can dostlarını düzenli olarak besleyerek birçok noktaya su ve mama bırakıyorlar. Ekipler, ilçe genelinde mama ve su dağıtımları periyodik olarak devam ederken, vatandaşların da aynı hassasiyeti göstererek kapılarının önlerine bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istediler.

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