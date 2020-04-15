İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü destek bekliyor

Eskişehir Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün Covid19 salgınıyla birlikte hem iç pazarda hem de ihracatta sipariş sorunu yaşamaya başladığı ve devlet desteği beklediği bildirildi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yapı ve inşaat malzemeleri üreten Meslek Komitesi üyeleriyle yapılan görüşmeler ve anket sonucu, ihracat yapan üyelerin gümrükleme ve lojistik alanında problemlerle karşılaştıkları ifade edildi. ESO tarafından Yapı Malzemeleri Sektörü üreticileri ile yapılan görüşmelerde gümrüklerdeki ciddi kısıtlamalar sonucu girdi ithalatının da sorun olmaya başladığı vurgulanırken, sektör üreticileri sorunlarına çözüm önerileri de oluşturdu.



Devlet desteği şart

Daha önceden başlamış ve devam eden konut kredisi ödemelerinin aksamaması için devlet ve bankalarca destek vermesi gerektiğini ifade eden üreticiler, daha önceden başlamış ve devam etmeyen devlete ait altüst yapı işlerine ait bekleyen ödemelerin yapılarak işlerin devamının sağlanması gerektiğini vurguladı. ESO'dan yapılan açıklamada, Eskişehir Yapı Malzemeleri Sektörünün belirlediği diğer çözüm önerileri ise şöyle sıralandı;

“Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 KDV kapsamına giren binalar için bir süreliğine oranın yüzde 1’e indirilmelidir. Tapu harcı oranı sıfırlanmalı ya da yüzde 1’ e çekilmelidir. İnşaat sektörü yoğun olarak çek kullanmakta ve mücbir sebep nedeniyle bu çeklerin ödenmemesi ciddi sorun oluşturmaktadır. Çek sistemini işlevsel tutacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilmelidir. İşletmenin küçülmesi ya da kapanması beklenmeden bu yardımlar uygulanmalıdır. Yoksa işsizlik rakamları artabilir. Sektörde yoğun bir nakliye söz konusu olduğundan ulaşımın yararlandığı desteklerin kapsamları çok dar kalmaktadır. Bu desteklerin genişletilmesi gerekmektedir. Sektörümüzde yaşanılan durgunluktan dolayı azalan satışlar nedeniyle maliyetler artmıştır. Bu yüzden OSB’lerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının acilen ertelenmesi gerekmektedir. İnsanlar Korona virüs kaynaklı konuta yatırım yapmak istememektedir. Çevre ve emlak vergilerinin ertelenmesi gerekmektedir.”

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