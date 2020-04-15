Eskişehir cezaevlerinde bin kişiye izin 400 kişiye tahliye

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İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesi ile cezaevlerinden tahliyeler başlarken, Eskişehir'de yüzlerce mahkum tahliye edildi ve izne çıkartıldı. Eskişehir'deki kapalı ve açık cezaevlerinde bulunan ve yasa kapsamına giren yaklaşık 400 mahkumun tahliye olduğu, yine yaklaşık bin mahkumun da açık cezaevlerinden izne çıkartıldığı öğrenildi.

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