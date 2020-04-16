Bayram ikramiyesini tarlasında aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayram ikramiyesini tarlasında aldı

İHA

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.

Bayram ikramiyesini tarlasında aldı

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' personeli tarafından Ali İnal'a bayram ikramiyesi patates ekimi yaptığı tarlasında teslim edildi. çiftçi Ali İnal; ''İlkbaharın gelmesiyle ekim işlerine tarla işlerine yoğunluk veriyoruz. Emek harcamadan ürün alamıyoruz. Devletimiz bu süreçte maaşımızı ayağımıza kadar getiriyor, bir istediğimiz olduğunda bize ulaşıyorlar Allah razı olsun'' diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıcakayalı öğrenci ve ailelerinden anlamlı paylaşım
YEREL HABERLER Sarıcakayalı öğrenci ve ailelerinden anlamlı paylaşım
ESBALDER’den internet üzerinden 'fotoğraf yarışması'
YEREL HABERLER ESBALDER’den internet üzerinden 'fotoğraf yarışması'
Eskişehirli 20 yaş altı öğrencilerden yaşıtlarına “evde kal” şarkısı Sanal ortamda bir araya gelen öğrenciler sanatçı Buray’ın şarkısı eşliğinde “evde kal” çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Eskişehirli 20 yaş altı öğrencilerden yaşıtlarına ...
(Özel) Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit yok Jandarma ekipleri tali ve bağlantı yollara bariyer çekti, denetimlerini sıklaştırdı Ekiplerin titizlikli sürdürdüğü trafik denetimleri havadan görüntülendi Sürücüler de denetimlerden memnun
YEREL HABERLER (Özel) Şehre kaçak girişlere jandarmadan geçit ...
Pazarlar bildiğimiz gibi Korona korkusu semt pazarına pek uğramadı, sosyal mesafeyi koruma sıfıra indi Bazı pazarcılar bile maske kullanmadı
YEREL HABERLER Pazarlar bildiğimiz gibi Korona korkusu semt pazarına ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ...
Eskişehir'de koronavirüs salgını hobi ürünlerine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Eskişehir'de koronavirüs salgını hobi ürünlerine ...
Eskişehir cezaevlerinde bin kişiye izin 400 kişiye tahliye
YEREL HABERLER Eskişehir cezaevlerinde bin kişiye izin 400 kişiye ...
İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü destek bekliyor
YEREL HABERLER İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü destek bekliyor
Başkan Ataç’tan emekliye ayrılan Tütüncü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan emekliye ayrılan Tütüncü mesajı
360 Temizlik emekçilerine keşkül ikramı
YEREL HABERLER 360 Temizlik emekçilerine keşkül ikramı
Eskişehir´de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli ...
Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu
YEREL HABERLER Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu
ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ESOGÜ öğretim üyelerinin projelerine TÜBİTAK’tan ...
“Evde Kal, Hareketsiz Kalma Odunpazarı” Odunpazarı’ndan evde kalanlara spor programı
YEREL HABERLER “Evde Kal, Hareketsiz Kalma ...
Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü emekli oldu
Sivrihisar'da sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturuldu
YEREL HABERLER Sivrihisar'da sokak hayvanları için beslenme alanları ...
“ESOGÜ’de Korona Şoku” haberine yalanlama
YEREL HABERLER “ESOGÜ’de Korona Şoku” haberine yalanlama
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Telefonla 3 vatandaşı 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı ...
Başıboş atlara hala çözüm bulunamadı
YEREL HABERLER Başıboş atlara hala çözüm bulunamadı
KURDER hemşerilerine yardımı için çalışıyor
YEREL HABERLER KURDER hemşerilerine yardımı için çalışıyor
(Özel) İç Anadolu'nun 'Antalya'sı'da üretim hız kesmeden devam ediyor Korona virüs Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde üretime engel olmuyor Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin yeşillik ihtiyacının karşılandığı Sarıcakaya’da çiftçinin gözdesi haline gelen yeşillik üretimleri seralarda devam ediyor Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam "Böyle kritik bir aşamadan geçerken gıda zincirinin bozulmaması için üretime devam etmemiz çok önemli” Roka üretimi yapan çiftçi Sedat Uyaroğlu; “Üretmek için tarım sektörüne devam ediyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) İç Anadolu'nun 'Antalya'sı'da üretim hız ...
Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan etti Yeni yaşına yemek ikramı da yaptığı sağlık savaşçıları ile giren restoran işletmecisi Ramazan Yurdagöz: “Unutulmayacak bir doğum günü yaşamak istedim”
YEREL HABERLER Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan ...
Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü Kamyona arkadan çarpan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X