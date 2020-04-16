Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı Aralarında husumet bulunan iki şahıs birbirini bıçakla yaraladı

Eskişehir'de, daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Şirintepe Mahallesi Kuş Sokakta yaşandı. Daha önceden aralarında sorun bulunan L.A. (38) ile A.U. (36) sokak üzerinde tartışmaya başladı. Yaşanan sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, L.A. kolundan ve omzundan, A.U. ise, sağ kol ve sağ bacak kısmından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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