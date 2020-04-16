Çamlıca Pazarı cuma günü kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, 1819 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Çamlıca semt pazarının 17 Nisan Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs tedbirleri kapsamında 1819 Nisan tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla, semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, cumartesi günleri kurulan Çamlıca Kapalı Pazar Yeri’nin, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 17 Nisan Cuma günü hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma yasağı öncesinde kurulan pazar yerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



Denetimler sürüyor

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler pazarcı esnafına korona virüse karşı bilgilendirici broşür de dağıtıyor.

Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, korona virüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.