Emektar gazete dağıtıcısı 65 yaş ve üzeri abonelerinin eli kulağı oldu Türkiye Gazetesi personellerinden örnek davranış 30 yıldır gazetenin dağıtımını yapan Veysel Karakoç; “Yaşlı abonelerimizin elektrik,su faturasını ödemek, ekmeğini taşımak, odununu çıkarmak gibi işlerini yapıyoruz" "Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz"

Eskişehir’de 30 senedir Türkiye Gazetesi’nin dağıtımını yapan Veysel Karakoç, Korona virüs salgını süresince evden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularla özel olarak ilgilenerek ihtiyaçlarını karşılıyor, adeta onların ele kulağı oluyor.

Yeni tip Korona virüs Covid19’a karşı tüm Türkiye’de vatandaşların birlik ve beraberliği sürüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkamayan vatandaşlara Türkiye Gazetesi tarafından da destek eli uzatıldı. Eskişehir’de 30 yıldır gazetenin dağıtımını yapan personel Veysel Karakoç, tedbirlere uyarak dışarı çıkmayan 65 yaş ve üzeri gazete okurlarıyla her gün özel olarak ilgileniyor. Emektar personel Karakoç, Türkiye Gazetesi okurların birçok temel ihtiyacını ve özel isteklerini karşılarken, gazete okuyucuları ise bu sıcak hizmet karşısında mutluluklarını dile getiriyor.

“Her şey Türkiye için”

Hizmetten yararlanan 40 yıllık Türkiye Gazetesi okuyucusu Recep Akyol, bu çalışmalar için teşekkürlerini iletirken, “Allah razı olsun Veysel kardeşimiz bir şey olduğu zaman telefonu da var, bizle de ilgileniyor sağ olsun. Allah razı olsun devletimizden milletimizden. İnşallah bu günleri de atlatırız. Allah devletimize zeval vermesin. Bunda da vardır bir hayır. İnşallah iyi olur. Temennimiz. Her şey Türkiye için. Sağ olun var olun. Allah eksikliğinizi göstermesin” ifadelerini kullandı.

“Evden çıkamayan abonelerimize hizmetlerimizi sağlıyoruz”

30 senedir Türkiye Gazetesi’nin dağıtımını yapan Veysel Karakoç, okurlarının faturasını ödemekten odunlarını taşımaya kadar birçok konuda yardım eli uzattıklarını ifade etti. Karakoç yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 30 senedir Türkiye Gazetesi dağıtıyorum. Gözümüzü açtık Türkiye ile. İnşallah hizmetlere devam edeceğiz. Abonelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz gücümüz yettiği kadar. Enver abinin gösterdiği çizgide, Mücahit abinin yolundan ilerliyoruz. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle evden çıkamayan karantinada olan abonelerimize hizmetlerimizi sağlıyoruz. Normal zamanda da devam ediyoruz biz buna. Yaşlı abonelerimizin elektrik faturasını ödemek gibi, su faturasını ödemek gibi, ekmeğini taşımak, odununu çıkarmak gibi işlerini yapıyoruz. Bunlar bizim için bir engel taşımıyor. Biz her zaman hizmete hazırız. Onlar da çok büyük mutluluk duyuyorlar. Zaten bizi de çok seviyorlar. Mesela az önce görüştüğümüz Recep amca 30 yıldır bizle beraber hiç ayrılmadan. Bizleri seviyorlar, biz de onları seviyoruz. İnşallah hizmetlerine de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

