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Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden sürdürülüyor İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, hijyen, ürün sağlığı, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor

İHA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen market denetimlerini hız kesmeden sürdürülüyor.

Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden sürdürülüyor İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, hijyen, ürün sağlığı, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen market denetimlerini hız kesmeden sürdürülüyor.
Eskişehir genelindeki marketlere yapılan denetimler devam ediyor. Son olarak Tepebaşı ilçesindeki marketler, polis ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce denetlendi. Marketlerdeki vatandaşlara ve çalışanlara Korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan ekipler, gıdaların saklanış biçimini ve sağlık koşullarını denetledi. Ayrıca polis ekipleri de market içerisindeki müşterilere sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Polis ekipleri, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlere alınmayacağını çalışanlara hatırlatırken, müşterilerin markete maskesiz alınmaması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de marketlere her 10 metrekareye 1 müşteri alınması gerektiğine dair market çalışanlarını bilgilendirdi.
Çok sayıda marketi denetleyen ekipler çalışanlara işletme girişlerine asılması için vatandaşları bilgilendirici afişler teslim etti. Yapılan denetimlerde ise marketlerin kurallara uyduğu gözlendi. Yetkililer yapılan denetimlerde kusurlu bir market tespit etmediklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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