Korona savaşçılarına poğaçalı börekli destek Sağlık çalışanlarına eğitim gönüllülerinden yemek desteği

Öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan bir grup duyarlı vatandaş, Korona virüs (Covid19) sürecinde en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanları için evlerinde poğaça ve börek gibi çeşitli yiyecekler hazırlayarak destek oldular.

Eskişehir’de Meserret İnel İlköğretim Okulu’nda görevli öğretmenler, eğitim gören minik öğrenciler ve veliler zorlu salgın döneminde sağlık çalışanlarını unutmadı. Duyarlı vatandaşlar, Korona virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz demeden mücadele veren sağlık çalışanları için evlerinde çeşitli yiyecekler hazırlayıp Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli Doktor Zeynep Kaya’ya teslim ettiler. Doktor Kaya da hazırlanan yiyecekleri meslektaşlarına ikram etti.

"Sağlık çalışanlarımızın yanlarında olmak istedik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sınıf Öğretmeni Hüsniye Özşaşılar, ellerinden geldiğince sağlık çalışanlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Özşaşılar, "Velilerimiz ile birlikte Korona virüs sürecinde sağlık çalışanlarımızın yanlarında olmak istedik. Onlar için elimizden ne geldiyse birlikte hazırladık. Hastanede çalışan sağlık çalışanlarına iletip, evlerimizde kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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