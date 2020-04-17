Kazım Kurt’un konuğu Niyazi Koyuncu oldu

Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen Instagram Konserlerine Niyazi Koyuncu ile devam etti. Hafta sonu sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Covid19 (Korona virüs) salgınıyla mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların kaliteli vakit geçirmeleri için başlattığı Instagram Konserlerine devam ediyor. “Koronaya Karşı Yaşasın Hayat” sloganı ile gerçekleştirilen Instagram Konserlerinin moderatörlüğünü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yapıyor. Başkan Kurt’un Instagram Konseri’nde konuğu Karadenizli sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu oldu.

Belediyenin Instagram sayfası (instagram.com/odunpazari) üzerinden yapılan konserde Başkan Kurt ile Koyuncu bir süre sohbet etti. Hafta sonu 31 şehirde sokağa çıkmanın yasak olacağını hatırlatan Başkan Kurt, vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yaptı. Vatandaşlardan bilim insanlarının sözlerine kulak vermelerini isteyen Başkan Kurt, Instagram Konserlerine katkısı nedeniyle Koyuncu’ya teşekkür etti. İnsanların ekonomik sıkıntıdan şikayetçi olduklarını söyleyen Başkan Kurt, bu durumun giderek büyüyeceğini ifade etti. Hükümetin koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara Tabipler Birliği, Eczacılar Odası gibi demokratik kitle örgütlerini ve muhalif belediyeleri katmadıklarını kaydetti. Başkan Kurt, maske dağıtımında yaşanan aksaklıklara da değindi.

Niyazi Koyuncu, konserine “Gelevera Deresi” adlı ezgi ile başladı. Koyuncu, ardından da sözleri Sabahattin Ali, bestesi de Zülfü Livaneli’ye ait “Yiğidim Aslanım” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu şarkının katledildikten sonra Uğur Mumcu için söylendiğini hatırlatan Başkan Kurt, Uğur Mumcu’yu katledenlerin hala bulunamadığına dikkat çekti. Mumcu’nun bombalı suikaste uğradığı aracı anıt haline getirdiklerini söyleyen Başkan Kurt, “İbret olsun diye sergiliyoruz. Bu, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk ayıbı” dedi. Konserine “Denizde Karartı Var”, “Odam Kireç Tutmuyor” ezgileri ile devam eden Koyuncu, “İşte Gidiyorum” (Hoşça kal) adlı şarkıyı Abisi Kazım Koyuncu için söyledi. Koyuncu, konserini Kazım Koyuncu’nun “Ben” şarkısı ile sonlandırdı.

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