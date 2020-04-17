Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu

DHA

Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu

<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, 6 günde koronavirüsü yenen polis memuru Ünal Kılınç (38), immün plazma bağışında bulundu. <br>Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, bağışlanan plazmanın 2 koronavirüs hastasının tedavisinde kullanılacağını söyledi<br>Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Ünal Kılınç, 2 hafta önce, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne giderek Covid-19 testi yaptırdı. Eşi ile çocuklarının testleri negatif çıkarken, Ünal Kılınç´ın koronavirüs taşıdığı tespit edildi.<br>Eşi ve 2 çocuğu evlerinde karantinaya alınırken, polis memuru Kılınç hastaneye yatırıldı. Pandemi servisinde 6 gün süren tedaviyle koronavirüsü yenen Ünal Kılınç, taburcu edildi. Evindeki 14 günlük karantina süresini de tamamlayan ve Covid-19 testi negatife dönen Kılınç, Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi´nde, immün plazma bağışında bulundu.<br>`HERHANGİ BİR ŞİKAYETİM VE BELİRTİM OLMADI´<br>Kılınç, ateş ve öksürük gibi belirtiler yaşamadığını, şüphe üzerine test yaptırdıklarını anlatarak, "Yaklaşık 20 gün önce şüphe üzerine hastaneye gittim ve test yaptırdım. Covid-19 testi benim pozitif, eşim ve 2 çocuğumun negatif çıktı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinde 6 gün tedavi gördüm. Herhangi bir belirti ve şikayetim yoktu. Tedavimin ardından 2 defa Covid-19 testi yapıldı, bunlar negatif çıktı.<br>Ben de plazma bağışında bulunarak, diğer hastalara şifa olacağını düşündüm. Verdiğimiz plazmanın diğer hastaların tedavisi için şifa olmasını diliyorum. Virüsü yenenlerin plazma bağışında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Zor durumda ve ağır geçiren hastalar bu sayede daha kolay tedavi olabilir" dedi.<br>Sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet personelinin de koronavirüs sürecinde oldukça yorulduğunu ifade eden Ünal Kılınç, "Emniyet teşkilatı her zaman devletimizin zor zamanlarında yanında, ben de bunun gereği olarak bağışta bulundum. Görevimi yerine getirmek için geldim. Ülkemiz için zor bir süreç, emniyet ve sağlık çalışanları çok yoruldular. Umarım en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.<br>`PLAZMA 2 HASTANIN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK´<br>Kızılay Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen de Kılınç´tan alınan immün plazmanın 2 hastanın tedavisinde kullanılacağını bildirdi. <br>Eskişehir´de ilk kez plazma bağışı yapıldığını söyleyen Dr. Ergen, "Plazma bağışçısı olabilmek için öncelik Covid-19 tanısı almak şart. Buna ek olarak farklı zamanlarda yapılan testlerde negatif olduğunu görmemiz gerekiyor. Taburcu olan, kendisini iyi hisseden ve tedaviden sonraki 14 günü karantinada geçirenlerden bağış alınıyor. Polis memuru Ünal Kılınç´tan alınan plazmayı ikiye bölerek, 2 hastada kullanılmak üzere hastanelerimize vereceğiz" dedi.<br>Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise immün plazma bağışının, diğer hastaların tedavisinde çok önemli olduğunu belirterek, "Buradaki plazmalar Eskişehir´in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar´daki hastalara ulaştırıyor. Şartları taşıyan herkesi bağışta bulunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN<br>2020-04-17 14:14:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazım Kurt’un konuğu Niyazi Koyuncu oldu
YEREL HABERLER Kazım Kurt’un konuğu Niyazi Koyuncu oldu
İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim sınavlarının hazırlıkları tamamlandı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; "Öğrenciler güven içerisinde sınavlarına girecek, hiçbir öğrenci mağdur olmayacak"
YEREL HABERLER İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim ...
Başkan Yüzügüllü’den zabıta ekiplerine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Yüzügüllü’den zabıta ekiplerine teşekkür
İnönü’deki parklarda çiçek açtı
YEREL HABERLER İnönü’deki parklarda çiçek açtı
Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine kavuştu Polis, hayırseverlerin desteği ile alınmış elektrikli bisikleti bulup sahibine teslim etti Eskişehir emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine ...
Korona savaşçılarına poğaçalı börekli destek Sağlık çalışanlarına eğitim gönüllülerinden yemek desteği
YEREL HABERLER Korona savaşçılarına poğaçalı börekli destek Sağlık ...
Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden sürdürülüyor İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, hijyen, ürün sağlığı, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden ...
Gelişigüzel atılan maske ve eldivenler virüs riskini artırıyor Maske ve eldivenlerde enfeksiyon tehlikesi Virüsün buluşmaması için maske ve eldiven kullanımına dikkat KBB Uzmanı Doç. Dr. Vural Fidan; “Toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir durum” “Virüsün insan vücudu dışında malzemelerde de yaşama süreleri var”
YEREL HABERLER Gelişigüzel atılan maske ve eldivenler virüs riskini ...
Emektar gazete dağıtıcısı 65 yaş ve üzeri abonelerinin eli kulağı oldu Türkiye Gazetesi personellerinden örnek davranış 30 yıldır gazetenin dağıtımını yapan Veysel Karakoç; “Yaşlı abonelerimizin elektrik,su faturasını ödemek, ekmeğini taşımak, odununu çıkarmak gibi işlerini yapıyoruz" "Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz"
YEREL HABERLER Emektar gazete dağıtıcısı 65 yaş ve üzeri ...
Rektör Şenocak’tan Eskişehirlilere, Korona virüs mücadelesine destek teşekkürü
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan Eskişehirlilere, Korona virüs ...
ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi
(Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüsü yenen sağlık ...
Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık Çalınan tavuklarını görünce tanıdı
YEREL HABERLER Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık Çalınan tavuklarını ...
Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca ...
Eskişehir´de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı
YEREL HABERLER Eskişehir´de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, ...
Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Köy Enstitüleri mesajı
Çamlıca Pazarı cuma günü kurulacak
YEREL HABERLER Çamlıca Pazarı cuma günü kurulacak
Mahallenin evlatları yaşlıları unutmuyor
YEREL HABERLER Mahallenin evlatları yaşlıları unutmuyor
Belediye işlemleri sanal ortamda
YEREL HABERLER Belediye işlemleri sanal ortamda
Tepebaşı’nda ‘Evde Kal’ yayınları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda ‘Evde Kal’ yayınları sürüyor
Kaçak tıraş yapan kuaföre ceza İş yerini açan kuaför ve müşterisine toplam 3 bin 545 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kaçak tıraş yapan kuaföre ceza İş yerini açan kuaför ...
Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu
YEREL HABERLER Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de ...
Koronayı yenen sağlık çalışanları yine vatandaşlar için hizmete koştu ESOGÜ Hastanesinde Korona virüsü yenen 4 sağlık personeli yine göreve başladı
YEREL HABERLER Koronayı yenen sağlık çalışanları yine vatandaşlar ...
Online sınav için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim büroları hazır
YEREL HABERLER Online sınav için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X