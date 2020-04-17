Engelli Ahmed´in elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı

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<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de yürüme güçlüğü olan Irak uyruklu Ahmed M.´nin elektrikli bisikletini çaldığı tespit edilen Hakan G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.<br>Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi´nde oturan ve yürüme engeli bulunan Irak uyruklu Ahmed M.´nin önceki gün evlerinin bodrumunda bulunan elektrikli bisikleti çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Hakan G. olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan Hakan G. işlemleri için emniyete götürülürken, bulunan elektrikli bisiklet ise engelli Ahmed M.´ye teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-04-17 14:21:02<br>

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