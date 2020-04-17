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Koronadan hayatını kaybedenler için online Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif yayını

İHA

Korona virüs salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenler için Eskişehir'in Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ortak canlı yayınla Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.

Koronadan hayatını kaybedenler için online Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif yayını

Korona virüs salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenler için Eskişehir'in Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden ortak canlı yayınla Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif okutuldu.
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaşanılan salgın hastalığın biran önce yok olması için düzenlenen program Sarıcakaya ilçesindeki Camikebir Cami’inde düzenlendi. Kapalı olan camiye gelen 3 görevli ve İlçe Müftüsü Reşit Ceylan hazırlıklarını yaptıktan sonra sosyal mesafeler korunarak programa geçildi. Okunan Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif kaymakamlık ve belediye görevlileri tarafından canlı yayınla görüntülenmeye başlandı ve kurumlarının kendi sosyal hesaplarında yayınlandı. Program öncesi yapılan duyuru üzerine ilçe halkı bulundukları evlerden internet üzerinde yayınları izledi, dualara katıldı.
İlçe Müftüsü Reşit Ceylan, program sonrası yaptığı konuşmada,“Korona virüs nedeniyle ülkemizde ve dünyamızda çok ciddi sıkıntılar söz konusudur. Salgın hastalıktan vefat eden vatandaşlarımız ruhuna ithafen, ülkemiz ve insanlığın bu ve benzeri salgınlardan feraha ulaşması için Kuranı Kerim okuyalım, Mevlidi Şerif okuyup dua edelim istedik. Tedbirler kapsamında camilerimizde cemaatle bir süre namaz kılamadığımız içinde bu programımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüm vatandaşlarımıza canlı şekilde ulaştıralım istedik” dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden de olsa vatandaşlarla bir araya gelebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu da dile getiren Ceylan “Bizler, sizler, camiyi, cemaati, beraberce burada omuz omuza vererek namaz kılmayı özledik. Hakikaten bu süreçte camilerin hayatımızdaki yerini, bir araya gelmenin değerini, camilerde aynı kıbleye yönelerek omuz omuza namaz kılmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlamış olduk. Camiler meğerse bizim her şeyimizmiş” diye konuştu.
Konuşmanın ardından program dua ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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