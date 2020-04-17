Eskişehir´de, sokağa çıkma yasağı öncesi hareketlilik

<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de, sokağa çıkma yasağına saatler kala sokaklar dolarken, polis ekiplerince denetimler artırıldı. 600 koronavirüs vakası olan kentte, demir bariyerlerle kontrol altındaki sokaklara girmek isteyenler, kuyruk oluşturdu.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu için de ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta saat 24.00'tan itibaren geçerli olacak. Yasak öncesi 600 koronavirüs vakası bulunan Eskişehir'de sokaklar, kalabalığıyla dikkat çekti. Özellikle banka önlerinde ve demir bariyerlerle kontrol altına alınan, araç trafiğine kapalı caddelere girmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Yasak başlamadan alışveriş yapanlar da iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.<br>'SOSYAL MESAFE' DENETİMİ<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yasağın başlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı´nın talimatıyla kentte denetimlerini artırdı. Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve trafiğe kapalı caddelerde sosyal mesafe kuralına ilişkin denetim yapıldı. Kuralı ihlal edenler uyarılırken, kontrol altındaki caddelerde kimlik kontrolünün yanı sıra maske kontrolü ve ateş ölçümü de yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN<br>2020-04-17 16:26:10<br>

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