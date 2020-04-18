Eskişehir'de sokaklar yasak öncesi boş kaldı

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<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlamadan kent sessizliğe büründü. Bu kez fırın ve marketlerde kuyruk oluşmazken, polis ekipleri yasaktan önce iş yerlerinin kapatılmasını sağladı.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı Eskişehir´de de başladı. Yasak öncesinde fırın ve marketlerde kuyruk oluşmadığı gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetim yaparak sokağa çıkma yasağından önce kapatılmasını sağladı. Trafik ekipleri ana caddeler üzerinde görev alırken, kent kısa sürede sessizliğe büründü. Sokaklar boş kalırken, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN<br>2020-04-18 01:28:59<br>

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