Eskişehir'de sokaklar yasak öncesi boş kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir'de sokaklar yasak öncesi boş kaldı

DHA

Eskişehir'de sokaklar yasak öncesi boş kaldı

<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlamadan kent sessizliğe büründü. Bu kez fırın ve marketlerde kuyruk oluşmazken, polis ekipleri yasaktan önce iş yerlerinin kapatılmasını sağladı.<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı Eskişehir´de de başladı. Yasak öncesinde fırın ve marketlerde kuyruk oluşmadığı gözlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde denetim yaparak sokağa çıkma yasağından önce kapatılmasını sağladı. Trafik ekipleri ana caddeler üzerinde görev alırken, kent kısa sürede sessizliğe büründü. Sokaklar boş kalırken, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN<br>2020-04-18 01:28:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Eskişehir?de yasağa saatler kala sokaklar doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de yasağa saatler kala sokaklar ...
Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Eskişehir´de, sokağa çıkma yasağı öncesi hareketlilik
YEREL HABERLER Eskişehir´de, sokağa çıkma yasağı öncesi hareketlilik
Sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler iki katına çıktı Polis ekipleri süpermarketleri aralıksız denetliyor Süpermarket Müdürü Emre Öner: “Sosyal mesafeyle ilgili olarak müşterilerimizi uyarıyoruz”
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler iki katına ...
Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet birimleri ile hazır
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi sokağa çıkma yasağına tüm hizmet ...
Koronadan hayatını kaybedenler için online Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif yayını
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybedenler için online Kuran-ı ...
(Görüntülü) Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis memuru Kılınç koronavirüsü yenip, ...
Engelli Ahmed´in elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Engelli Ahmed´in elektrikli bisikletini çalan şüpheli ...
Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Polis memuru koronavirüsü yenip, immün plazma ...
Kazım Kurt’un konuğu Niyazi Koyuncu oldu
YEREL HABERLER Kazım Kurt’un konuğu Niyazi Koyuncu oldu
İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim sınavlarının hazırlıkları tamamlandı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; "Öğrenciler güven içerisinde sınavlarına girecek, hiçbir öğrenci mağdur olmayacak"
YEREL HABERLER İnternet tabanlı ortamlarda yapılacak Açıköğretim ...
Başkan Yüzügüllü’den zabıta ekiplerine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Yüzügüllü’den zabıta ekiplerine teşekkür
İnönü’deki parklarda çiçek açtı
YEREL HABERLER İnönü’deki parklarda çiçek açtı
Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine kavuştu Polis, hayırseverlerin desteği ile alınmış elektrikli bisikleti bulup sahibine teslim etti Eskişehir emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu engelli çalınan bisikletine ...
Korona savaşçılarına poğaçalı börekli destek Sağlık çalışanlarına eğitim gönüllülerinden yemek desteği
YEREL HABERLER Korona savaşçılarına poğaçalı börekli destek Sağlık ...
Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden sürdürülüyor İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, hijyen, ürün sağlığı, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de market denetimleri hız kesmeden ...
Gelişigüzel atılan maske ve eldivenler virüs riskini artırıyor Maske ve eldivenlerde enfeksiyon tehlikesi Virüsün buluşmaması için maske ve eldiven kullanımına dikkat KBB Uzmanı Doç. Dr. Vural Fidan; “Toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir durum” “Virüsün insan vücudu dışında malzemelerde de yaşama süreleri var”
YEREL HABERLER Gelişigüzel atılan maske ve eldivenler virüs riskini ...
Emektar gazete dağıtıcısı 65 yaş ve üzeri abonelerinin eli kulağı oldu Türkiye Gazetesi personellerinden örnek davranış 30 yıldır gazetenin dağıtımını yapan Veysel Karakoç; “Yaşlı abonelerimizin elektrik,su faturasını ödemek, ekmeğini taşımak, odununu çıkarmak gibi işlerini yapıyoruz" "Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz"
YEREL HABERLER Emektar gazete dağıtıcısı 65 yaş ve üzeri ...
Rektör Şenocak’tan Eskişehirlilere, Korona virüs mücadelesine destek teşekkürü
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’tan Eskişehirlilere, Korona virüs ...
ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi
(Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüsü yenen sağlık ...
Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık Çalınan tavuklarını görünce tanıdı
YEREL HABERLER Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık Çalınan tavuklarını ...
Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca ...
Eskişehir´de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı
YEREL HABERLER Eskişehir´de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X