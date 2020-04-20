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(Özel) Sporculara internet üzerinden işaret dili dersleri veriliyor Korona virüs Gökmeydan Spor Kulübünün eğitimlerini durduramadı İşitme ve konuşma engelli bir vatandaşın, sporcu ile iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor

İHA

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü tarafından başlatılan uygulamalar ile kulüp bünyesindeki tüm sporculara internet üzerinden işaret dili eğitimi veriliyor.

(Özel) Sporculara internet üzerinden işaret dili dersleri veriliyor Korona virüs Gökmeydan Spor Kulübünün eğitimlerini durduramadı İşitme ve konuşma engelli bir vatandaşın, sporcu ile iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü tarafından başlatılan uygulamalar ile kulüp bünyesindeki tüm sporculara internet üzerinden işaret dili eğitimi veriliyor.
Eskişehir’de Korona virüs süresince antrenmanlarına ara veren Gökmeydan Spor Kulübü, çalışmalarına internet üzerinden devam ediyor. Kulüp bünyesindeki tüm sporculara internet üzerinden işaret dili eğitimi verilirken dersler yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 26 sporcunun katıldığı dersler ile sporcuların aktif bir şekilde işaret dilini öğrenebilmesi amaçlanıyor.
Gökmeydan Spor Kulübü Teakwondo ve Badminton Antrenörü Elif Çatal tarafından verilen ‘işaret dili’ derslerine mart ayının son haftasında internet üzerinden başlandı. Antrenör Elif Çatal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüs (COVID 19) sebebi ile; evde kalan sporculara, öncelikli olarak 'işaret dili' alfabesi öğretiliyor. Ardından kelime bilgisine geçiliyor. Devam eden eğitimlerimizde; işitme ve konuşma engelli bir vatandaşın, sporcu ile iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor. Eğitim ilerledikçe sporcular, aldıkları bu kelime bilgileriyle, cümle kurmaya başlayacaktır ve eğitimlerimiz halen devam etmektedir. Eğitim kapsamında ayrıca; ‘aile, zaman kavramları, il ve yerleşim adları, fiiller, sağlıkgüvenlik terimleri, beden dili, jest ve mimikler’ verilen eğitimde eğlenceli ve zevkli bir şekilde öğretiliyor. İlk olarak ‘şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir’ şarkısını; öğrendikleri bilgilerle kusursuz söyleyen sporcumuza, Gökmeydan Spor Kulübü yönetiminin çok özel hediyesi olacaktır’’ dedi.

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