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Virüs onların çalışmasına engel olmuyor Tarım sektörü salgın döneminde de çalışmalarına ara vermiyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Baran Türkmen; “Tarım olmadan, üretim olmadan ülkemizin bir yere gelemeyeceğini umarım milletimiz anlamıştır” “Üretime devam ediyoruz”

İHA

Korona virüs döneminde bir çok meslek çalışmalarına ara verirken, tarımla uğraşan vatandaşlar yoğun mesai harcayarak üretime devam ediyor.

Virüs onların çalışmasına engel olmuyor Tarım sektörü salgın döneminde de çalışmalarına ara vermiyor Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Baran Türkmen; “Tarım olmadan, üretim olmadan ülkemizin bir yere gelemeyeceğini umarım milletimiz anlamıştır” “Üretime devam ediyoruz”

Korona virüs döneminde bir çok meslek çalışmalarına ara verirken, tarımla uğraşan vatandaşlar yoğun mesai harcayarak üretime devam ediyor.
Korona virüs Covid19 salgını kapsamında uygulanan önlemler, vatandaşları da yakından etkiliyor. Bazı meslek gurupları işlerine gidemezken, tarım ile uğraşan vatandaşlar üretimlerine devam ediyor. Türkiye’nin en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım sektörü, korona virüs sürecinde de vatandaşlara hizmet verebilmek için var güçleriyle çalışıyor. Eskişehir’de tarım ile hayvancılık ile uğraşan Baran Türkmen, Türkiye’nin salgın sürecinden güçlü bir şekilde çıkacağını ve tarımın ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

“Üretime devam ediyoruz”
Virüs salgını olsa da önlemleri alıp üretime devam ettiklerini ve hiçbir sorun olmadığını ifade eden Türkmen, “Sokağa çıkma yasağına rağmen bu zor zamanlara üretimden geri kalmamak için mısır ekiyoruz. Biz bu zor zamanlarda üretime deva ediyoruz. Aynı zamanda hayvancılıkta yapıyoruz. Ülkemizin bir an önce bu dertten kurtulması için insanlarımıza evde kalması için çağrıda bulunuyoruz. Biz onlar içi gereken çalışmaları yapıyoruz. Tarım olarak devletin de bize sunmuş olduğu imkanlardan faydalanıp ekimimizi yapıyoruz. Hem de üretime devam ediyoruz. Bu anlamda tarımda bir sıkıntı yok. İnşallah da bundan sonra daha iyi olacak. Bütün hayvansal üretimimizi de kendimiz üretiyoruz” dedi.

“Tarım olmadan, üretim olmadan ülkemizin bir yere gelemeyeceğini umarım milletimiz anlamıştır”
Tarım olmadan bir noktaya gelinemeyeceğini ifade eden Türkmen, “İnşallah tez vakitte bu hastalıktan temizlenir ortalık ve bir an önce normal hayatımıza döneriz. Bizim için bir sıkıntı şu anda görünmüyor. Öldürmeyen yara güçlendirir derler ya, inşallah bu bizi daha güçlendirecek. İnsanlarımız şu anda iş yapmak için hevesli. Tarım olmadan, üretim olmadan ülkemizin bir yere gelemeyeceğini umarım milletimiz anlamıştır. Bu anlamda herkesin daha çok üretim yapacağını ve tarımda yükseleceğimizi düşünüyorum. Umarım öyle olur ve herkes bundan bir ders çıkarır. Çünkü gıda ve üretim olmadan başka bir şeyin faydası olmuyor” şeklinde konuştu.

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