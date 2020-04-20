ETOS’ tan 100. yıl coşkusu

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS); Ulusal Egemenliğin 100. yılında, dayanışmaya, sevgiye, kardeşliğe, paylaşıma en çok ihtiyacımız olan 23 Nisan gününü evlerde de kutlayacaklar.

ETOS Başkanı Nihal Bağcı, 23 Nisan gününü evlerde kutlamayla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Açılışının 100. yılını kutluyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız millet iradesine bırakıldığı gün. İşte böylesine önemli bir günü Mustafa Kemal Atatürk geleceğimiz olan, yarının teminatı sevgili çocuklarımıza armağan etmiştir. Ata’mızın çocuklara verdiği öneminin, inancın ve güveninin önemli göstergesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bugüne kadar tüm yurtta günün anlam ve öneminin anlatıldığı kapsamlı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanmaktaydı’’ dedi.

Bağcı, ‘’Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilen ülkemiz ve tüm dünyada yaşanan Korona virüs (COVİD19) salgını nedeniyle bayramımızı maalesef sokaklarda kutlayamayacağız. Ancak; ETOS olarak Ulusal Egemenliğin 100. yılında, dayanışmaya, sevgiye, kardeşliğe, paylaşıma en çok ihtiyacımız olan bugünü evlerde de kutlayabiliriz diye düşündük. Bir araya gelemesek de dijital ortamda çocuklarımızın evlerinde hazırlayıp seslendirdikleri 23 Nisan şarkısı ve Ata’mıza teşekkürlerini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Aynı zamanda Duygu Karabulut’un işaret dili ile desteklediği bu çalışma ile çocuklarımıza bayram sevincini yaşatıp, birlikteliğimizi bu özel günde ayrı yerlerde olsak bile içimizde hissedeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızı bir kere daha paylaşacağız. Sanatın gücünü ve evrenselliğini daha fazla hissedeceğiz. Sokaklarda yine neşeyle, coşkuyla 23 Nisan’ları kutlayacağımız günlerin geleceği inancı ve umudu ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz’’ dedi.

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