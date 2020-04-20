Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir’de hastane imkân ve kabiliyetleri açısından hiçbir sıkıntının olmadığını söyledi.

Vali Çakacak, yaptığı açıklamada, “Her hastanemizin hastane pandemi planı vardır. Normal yatak sayılarına ilave olarak arttırılmış yatak planlamaları vardır. Ancak şu anda arttırılmış yatak planlamalarını bile devreye alma ihtiyacı olmadı. Mevcut yatak kapasitelerimiz ve sağlık altyapımızla rahatça yönetilebilir durumda” dedi.

Eskişehir’deki sağlık hizmetlerinden övgüyle bahseden Vali Çakacak, “Eskişehir’de Korona virüsle mücadele 1’inci basamak aile hekimleri başta olmak üzere tüm 1’inci basamak sağlık tesisleri 4’ü kamu hastanesi, 5’i özel hastane ve biri üniversite hastanesi olmak üzere toplam 10 yataklı tedavi kurumunda 9 bin 321 sağlık personeliyle hizmet veriliyor. İl genelinde 545’i yoğun bakım yatağı olmak üzere 3 bin 498 yatak mevcuttur. Artırılmış planlamaya göre yoğun bakım yatak sayısı 752’ye toplam yatak sayısı 925 artışla 4 bin 423’e çıkarılabilmektedir. Tüm hastanelerimizde aynı zamanda normal hastalarımız için de hizmet devam etmektedir” diye konuştu.

Yunus Emre Devlet Hastanesinin 3 Blokta ve buraya bağlı olarak Hava Hastanesinin de hizmet verdiğine dikkat çeken Vali Çakacak, şunları söyledi:

“1 Blok normal servisler, 2 Blok Pandemi hastalarına ayrılmış olmasına rağmen şu anda hastanemizin tüm doluluk oranı çok düşük düzeyde seyretmektedir. Ayrıca PCR testi hastanemizde yapılıyor. Üniversite Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Hastanesinde PCR Covid test laboratuvarları ile testler çok kısa sürede ve çok sayıda kişiye yapılıyor. Çok sayıda test yapıldığı için kişiler hasta olduğunu fark etmeden müdahale ediliyor, erken iyileşiyorlar. Hastane yatış süresi daha az oluyor. Daha kısa sürede taburcu oluyorlar.”

Son yıllarda sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların hayata hayat kattığını kaydeden Vali Çakacak, bu zorlu süreçte Şehir Hastanelerinin ne kadar gerekli olduğuna vurgu yaptı. Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şehir Hastanesi bin 115 yatağa sahip. 6 Blok var. Hastanemizin pandemi planına göre D Bloğu sadece pandemi hastalarına ayrılmış durumda. Bu blokta 200 civarında tek kişilik oda, 43 adet yoğun bakım yatağı var. Şu anda bu hastaları karşılayacak seviyede. Bu blokta Covid19 şüphesi ile gelenlerin muayeneleri yapılıyor, 7/24 poliklinik hizmeti veriliyor. Hangi saatte gelinirse gelinsin muayene ediliyor gerekirse yatış yapılıyor. Sadece buradaki hastaların kullanımı için tomografi ve röntgen cihazı ayrıldı. Kan vb. örnek vermek için tamamen bu blok kullanılıyor. Bu bloktaki tüm görüntüleme cihazları diğer bloktaki hasta hizmetleri ile karıştırılmıyor. Burası ihtiyaca yetmezse C Blok bu tür hastalar için planlandı. Bağımsız katlar, bağımsız görüntüleme sistemleri var. Şehir Hastanesinden fiilen kullanılabilen bin 115 yatak var. Pandemi ve normal hastaların tamamı olmak üzere hastanenin doluluk oranı yüzde 50’nin altında. Odaların 533’ü tek kişilik, bu odalar olağanüstü durumlarda çift yatağa dönüştürülebilir. Aynı zamanda bu 533 oda yoğun bakım odası olarak kullanılabilecek teknolojik altyapıya sahip. 37 birbirinden bağımsız ameliyathanemiz var. Sadece 1 koridor Covid’li hastalar için ayrıldı, diğerlerinden bağımsız olarak. Sadece bu hastalar için ayrılmış kalp anjiyosu yapacak cihazlarımız var. Hastanelerimiz ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla ilave yatak planlamaları yapmış durumdalar. Ancak şu anda ilave yatak planlamasının devreye alınmasına hiç ihtiyaç yok, çünkü hastane doluluk oranlarımız da yüksek değil. Sonuç olarak hastanelerimizin imkan ve kabiliyetleri çok iyi durumda. Şu anda ilave yatak planlamalarını devreye almaya ihtiyaç yok. Yunus Emre ve Şehir Hastanelerimiz yeni yapıldı ve son derece modern ekipman ve ileri teknolojiye sahip hastanelerdir. Eskişehir hastane altyapısı açısından şanslıdır. Bu hastaneleri halkımızın hizmetine kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Sayı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Fedakârca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. ”

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