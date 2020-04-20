ESMİAD’tan kredi açıklaması "Özel bankaların bu süreçte sergilediği yaklaşım ise anlaşılabilir değil"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) ArGe Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, Korona virüs Covid19 sürecinde özel bakların kredi yavaşlatmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Korona virüs sonrası ekonomiye destek kapsamında hükumet ve kamu bankaları art arda desteklerini açıklarken, özel bankaların kredileri yavaşlatmasının tepki çekmeye devam ettiğini ifade eden Kılınç, "Covid19 salgınıyla birlikte tüm dünyanın daha önce hiç tecrübe etmediği bir süreç içindeyiz. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerin, pandemi sürecinin ağır ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıkarmaması için özel çaba sarf ettikleri gözden kaçmamaktadır. Hükumetimizin açıkladığı destek paketleri yerinde ve zamanında olmasına karşın görüyoruz ki kamu bankaları dışında özel bankalar nezrinde karşılık bulamamıştır. Özellikle kredi yapılandırma ve borç ertelemelerde fahiş faiz rakamları uygulayan, kredi vermede zorluk çıkaran özel bankalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepki göstermişti. Hazine ve Maliye, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, ’Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz’ ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüsün ekonomiye etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının ve Eximbank’ın gösterdiği gayret takdire şayan. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankaların bu süreçte sergilediği yaklaşım ise anlaşılabilir değil. Bugün değilse ne zaman. Son olarak esnaflarımızın ve ticaret ile uğraşan vatandaşlarımızın bu süreçten en az kayıp ile atlatması için devletimizin ve buna bağlı olarak kamu bankalarının gösterdiği hassasiyeti özel bankalardan da görmek en büyük temennimizdir. Çok geç olmadan artık ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Bu günlerin yarınları da var unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

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