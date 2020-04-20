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Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe yok Eskişehir otogarında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran kalabalık arasında maske kullanmayanlar bile var

İHA

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe yok Eskişehir otogarında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran kalabalık arasında maske kullanmayanlar bile var

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran vatandaşların bazıları sosyal mesafe kuralına uymazken, kalabalık içinde maske bile takmayanların yer aldığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığı, Korona virüs (Covid 19) önlemleri kapsamında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sürdürdüğü 31 ildeki uygulamayı uzatırken, bu iller arasında yer alan Eskişehir'de de her gün çok sayıda özel durumu bulunan vatandaşlar izin belgesi almak için başvuru yapıyor. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan kurula başvurarak izin alıyorlar. Ancak yetkililerin bütün uyarılarına rağmen uzun kuyruklar, kümeler oluşturan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. İnsanlar birbirine yakın mesafede beklerken, bazılarının maske bile takmadığı dikkate çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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