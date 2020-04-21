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Evde kalın ama hareketsiz kalmayın Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Varol: "Ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım germe egzersizleri yapabilir" "Hareketsizlik ağrıları arttırıyor"

İHA

Evde uzun süre hareketsiz kalmanın eklem ve kas ağrılarını arttırdığını belirten Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Varol, "Evde kalan hastalar genelde 65 yaş üstü grup oluyor, ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım germe egzersizleri yapabilir" şeklinde konuştu.

Evde kalın ama hareketsiz kalmayın Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Varol: "Ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım germe egzersizleri yapabilir" "Hareketsizlik ağrıları arttırıyor"

Evde uzun süre hareketsiz kalmanın eklem ve kas ağrılarını arttırdığını belirten Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Varol, “Evde kalan hastalar genelde 65 yaş üstü grup oluyor, ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım germe egzersizleri yapabilir” şeklinde konuştu.
Fizik tedavinin vücudun tamamen dışından uygulanan bir yöntemle sıcak ya da soğuk uygulamalar veya elektrik akımları ile kişinin ağrılarını gidermeyi amaçladığını aktaran Dr. Varol, “Bunun yanı sıra kişinin vücudundaki bozuk olan fonksiyonları düzeltebilmek ve kişinin başkalarına olan bağımlılığını azaltarak kendi kendine yetebilmesini sağlamak için de fizik tedavinin kullanıldığını söyledi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün çoğu zaman ortopedi ile karıştırılabildiğine değinen Dr. Sibel Varol, “Biz kazalardan sonra meydana gelen kırılmalara, bozukluklara kısacası travmalara bakmıyoruz. Tedavi sonrasında devreye giriyoruz, bir tür onarım sürecini gerçekleştiriyoruz, çünkü ameliyat ne kadar başarılı olursa olsun ameliyattan sonra belli kısıtlılıklarının kalmamasını istiyoruz, kırık olan eklem neredeyse buna normal hareketini kazandırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Dr. Varol, “Bunun dışında boyundan başlayarak tüm vücut eklemleri ve kaslarda meydana gelen ağrılarda, boyun ve bel fıtığı, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu, osteoporoz, fibromiyalji, lenfödem gibi hastalıklarda, inme sonrasında kişinin normal yaşamına dönmesi için gerekli rehabilitasyonda da yine fizik tedavi bölümüne gelinmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Traksiyon Cihazı’nı boyun ve bel fıtıklarında kullandıklarını dile getiren Dr. Varol, cihazlarla ve elle yapılan masajların da özellikle tutulmalarda etkili olduğunu belirtti.
EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerekli durumlarda egzersizlerle de desteklediklerini ifade eden Sibel Varol, şöyle konuştu:
“Tüm tedavilerin yanı sıra egzersiz de çok önemli, egzersiz kısmında hastanın katılımını istiyoruz, özellikle ortopedik yaralanmalardan sonra eklem hareketini açmak için egzersizler daha yoğun olabiliyor. Fizik tedavi sonrasında hastalar verilen egzersizleri evde yapmaya devam etmelidir. Egzersiz kasları kuvvetlendirmek ve kan dolaşımını hızlandırmanın yanı sıra kişinin kendini daha iyi hissetmesini ve ekleme binen yükü alarak, kasların rahatlamasını sağlıyor ve hastanın yaşam konforu da artıyor.”
HANGİ ACİL DURUMLARDA HEMEN DOKTORA GİDİLMELİ?
Kişilerin bazı acil durumlarda vakit kaybetmeden kendilerine ulaşması gerektiğine dikkat çeken Dr. Sibel Varol, “İlaca yanıt vermeyen ağrılarda, eklemde şişlik, kızarıklık gibi durumlara ateş de eşlik ediyorsa o zaman bu hastayı acil görmek gerekir, ya da hiç yokken bir anda belinizde veya başka bir yerinizde dayanamayacağınız bir ağrı oluştu, bu sırtınıza, kolunuza, bacağınıza vuruyor, o zaman da yine mutlaka bir fizik tedavi doktoruna muayene olunması gerekir” dedi.
REKLAM ARASINDA YÜRÜYÜN
Evde hareketsiz kalınan şu günlerde yapılabilecek basit hareketlerle ilgili de bilgilendiren Dr. Varol, “Evdeki özellikle 65 yaş üstü kişilere dizilerin reklam aralarında kalkıp yürümelerini öneririm. Ancak bunu terlikle yapmasınlar ve kaymayan bir halıda veya zeminde yürüsünler, kambur oturmamaya dikkat etsinler, yine baş, boyun ve omuz hareketlerini oturdukları yerden yapabilirler, kolları açma kapama, bacakları açma kapama yapabilirler, böylece eklemleri çalıştırabilirler” dedi.

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