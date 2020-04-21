(Özel) Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor Bir ambulansın titizlikle yapılan dezenfekte işlemi 45 dakika sürüyor Eskişehir 112 Acil Servis birimindeki 6 ambulans özel olarak Covid-19 için çalışıyor Paramedik Ümran Bektaş; “Personel kıyafet değiştirmeden, steril olmadan hastaya temas etmiyor”

Korona virüs (Covid19) sürecinde en ön cephede mücadele veren 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kullanılan ambulanslar, Korona vakasından önce ve sonra düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgınının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakârca çalışmaya devam ediyor. Küresel salgın haline gelen ve Türkiye’de de yayılan virüs nedeniyle gece gündüz faaliyette olan Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, vatandaşlara en kaliteli hizmeti sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri 10 dakika içerisinde özel koruma kıyafetleri giyiyor. Ardından vakadan önce ve sonra ambulanslar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ambulansların iç ve dış unsurları titizlikle dezenfekte edilirken, bir ambulans yaklaşık 45 dakikalık sürede dezenfekte oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Paramedik Harun Korkmaz, "Kontemine olmuş, yani kirlenmiş kıyafetlerimizi, tulumlarımızı çıkarttıktan sonra dinleniyoruz. İşlem bittikten sonra 112 istasyonumuza dönüyoruz. Burada aynı zamanda ambulanslar dezenfekte işlemlerinden geçiyor. Günün bir kısmını istasyonlarımızda geçiriyoruz" dedi.



"Dezenfekte işlemi 45 dakika sürüyor"

Ambulansların dezenfekte sürecini anlatan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Gür, "Kemerler takılı şekilde ambulansı teslim alıyoruz. Cihazımızı 15 dakika çalıştırıyoruz, içeride verdiğimiz ilacın yayılması için 15 dakika bekleme süremiz, 15 dakika da havalandırma süremiz olmak üzere biz toplam 45 dakika dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz. Daha sonra diğer vakalara ekibimiz hazır hale geliyor. Gün içindeki ambulans dezenfeksiyon işlemlerimiz değişiyor. Şüpheli vakalarımız ortalama 35 ila 45’i, bazen de 50’yi buluyor. Buna göre günlük dezenfeksiyon sayımız vaka sayısına göre değişiyor. Covid19 için çalışan 5 tane ambulansımız var. Bir de icraat ekibimiz var, ekstra durumlarda yoğun olduğu zamanlarda bu ekibimiz de devreye giriyor. Toplam 6 tane ambulansımız Covid19 için çalışıyor" diye konuştu.



"Personel kıyafet değiştirmeden, steril olmadan hastaya temas etmiyor"

Paramedik Ümran Bektaş ise, Korona vakasına giden ekiplerin 10 dakika gibi kısa bir sürede koruyucu kıyafet giydiklerini belirtti. Bektaş, "Olası Covid19 vakasına müdahale eden personel, dezenfeksiyon için üzerini değiştiriyor. Ardından temiz kıyafetlerini giyip daha sonra steril alanda bekleyebiliyor. Vakalarına da orada çıkıyor, kıyafet değiştirmeden, steril olmadan tekrar hasta ile temas etmiyor. Biz Covid ekibinde olduğumuz için zaten koruyucu kıyafetlerle gidiyoruz. Bu kıyafetlerle gittiğimiz için biz burada tekrar bir kıyafet değişimi yapmıyoruz. Normal Covid ekibi olmayan ekiplerimiz gelip kıyafetlerini değiştiriyor. Maksimum 10 dakika kıyafetlerin değişme süresi oluyor. Eğer araçları da kontemine olmuşsa, araçların dezenfeksiyon süresiyle yaklaşık 1 saat oluyor" ifadelerini kullandı.

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