ÇEL-DER tarafından 10 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi

Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇELDER), Korona virüs (COVİD19) ile mücadele kapsamında 10 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

ÇEL DER Başkanı Mehmet Taş, ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Korona virüs (COVİD19) ile mücadele kapsamında derneğimize bağlı 25 mahallede muhtarlar aracılığı ile 10 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Aynı zamanda 380 aileye, erzak dağıtımı gerçekleştirdik. 20 aileye; öncelik engelli ve kronik hastalar olmak üzere, birer aylık kiralarını karşıladık’’ dedi

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