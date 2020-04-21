6 yaşında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hatasız okuyor Ailesini gururlandıran Çağan, marşı okuduktan sonra "23 Nisan'ımızın yeni yaşı kutlu olsun. Ne Mutlu Tük'üm diyene" mesajı verdi

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'Ablam ve ben'

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Eskişehir'de özel bir kolejin 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Çağan Gürol, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da hatasız okuması ile dikkatleri çekiyor.

Çağan'ın ailesi, evlatlarının İstiklal Marşını'nın tamamını hatasız okumasının gururunu yaşıyor. Baba Barış ve anne Edife Gürol, minik Çağan'ın 5 yaşında ezberlediği İstiklal Marşı'nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında okumanın mutlu gururunu yaşadıklarını belirtti. Çağan, okuduğu İstiklal Marşı'ndan sonra, "23 Nisan'ımızın yeni yaşı kutlu olsun. Ne Mutlu Tük'üm diyene" diyerek mesajını verdi.

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