Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

DHA

ESKİŞEHİR, (DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam, Osmangazi Mahallesi´nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince...

Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi

<br>ESKİŞEHİR, (DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), kontrolünden çıkıp refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam, Osmangazi Mahallesi´nde meydana geldi. TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. <br>Kaan Öztürk'ün acı haberi, kentte ve Eskişehirspor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Eskişehirspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.<br>FUTBOL CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI<br>Futbol camiası, hayatını kaybeden Kaan Öztürk için taziye mesajları yayımladı. Mesajlardan bazıları şöyle:<br>TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.<br>BEŞİKTAŞ: Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."<br>FENERBAHÇE: Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk´e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.<br>GALATASARAY: Eskişehirspor Kulübü'nün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.<br>TRABZONSPOR: Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk´e Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.<br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk´ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve Eskisehirspor camiasına başsağlığı dileriz.<br>AYTEMİZ ALANYASPOR: Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk´e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.<br>MKE ANKARAGÜCÜ: Eskişehirspor U-19 takımında oynayan Kaan Öztürk´ün trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden kardeşimize Allah´tan rahmet , yakınlarına ve tüm Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz.<br>YUKATEL DENİZLİSPOR: Eskişehirspor U19 Takımında forma giyen Kaan Öztürk´ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Kaan Öztürk´e Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.<br>BB ERZURUMSPOR: Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaan Öztürk´e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir <br>2020-04-21 13:15:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi’nden Covid-19 taramasına büyük destek AUBİBAM'ın ileri teknoloji ürünü olan PCR Şehir Hastanesi’nde hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden Covid-19 taramasına büyük ...
Başkan Kazım Kurt'un 23 Nisan mesajı; “23 Nisan 1920 milletimizin kendi tarihini yazmaya başladığı gündür”
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt'un 23 Nisan mesajı; “23 Nisan 1920 ...
Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama
YEREL HABERLER Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama
Anadolu kadını yeniden sahaya indi Kurtuluş savaşında verdikleri destek gibi şimdi de maske dikerek ellerinden geleni yapıyorlar Sarıcakayalı kadınlar evlerindeki makinelerle de maske üretmeye başladı Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek; “Vatandaşlarımızın, devletimizin ihtiyacı olan maskeleri burada üreteceğiz” “Dikim için her türlü ortamımız var”
YEREL HABERLER Anadolu kadını yeniden sahaya indi Kurtuluş savaşında ...
6 yaşında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hatasız okuyor Ailesini gururlandıran Çağan, marşı okuduktan sonra "23 Nisan'ımızın yeni yaşı kutlu olsun. Ne Mutlu Tük'üm diyene" mesajı verdi
YEREL HABERLER 6 yaşında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını hatasız ...
Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını ...
ÇEL-DER tarafından 10 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ÇEL-DER tarafından 10 bin ücretsiz maske dağıtımı ...
Eskişehir’de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz ...
Eskişehirsporlu genç oyuncu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehirsporlu genç oyuncu hayatını kaybetti
Yaşlı bireylerde pandemi sürecinin yönetimine ilişkin bilgilendirme
YEREL HABERLER Yaşlı bireylerde pandemi sürecinin yönetimine ilişkin ...
(Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de koronavirüs yoğun bakımı ...
Eskişehir´de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi
YEREL HABERLER Eskişehir´de koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi
Tepebaşı’nda #EvdeKal yayınları devam ediyor
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda #EvdeKal yayınları devam ediyor
Bu cihazla bulaş riski en aza indirilerek "Covid-19" testi yapılıyor PCR cihazıyla Korona virüs testi 1,5 saatte sonuçlandırılıyor Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: "Laboratuvarımız 7/24 Eskişehir halkının hizmetine açıldı" “Cihazımız günde bin ila bin 200 civarında test yapabilme kapasitesine sahip” Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhittin Akarsu: “Hem hastaları, hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz” İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Serdar Efe: “Yurt dışında çok kötü örnekler görünce, her türlü kötü senaryoya hazır bir şekilde yoğun bakımlarımızı da hazır hale getirdik” "Vatandaşlarımızdan gördüğümüz destekle yanımızda olduklarını hissediyor, daha çok işimize sarılarak geliyoruz"
YEREL HABERLER Bu cihazla bulaş riski en aza indirilerek "Covid-19" ...
(Özel) Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor Bir ambulansın titizlikle yapılan dezenfekte işlemi 45 dakika sürüyor Eskişehir 112 Acil Servis birimindeki 6 ambulans özel olarak Covid-19 için çalışıyor Paramedik Ümran Bektaş; “Personel kıyafet değiştirmeden, steril olmadan hastaya temas etmiyor”
YEREL HABERLER (Özel) Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle ...
Evde kalın ama hareketsiz kalmayın Özel Ümit Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sibel Varol: "Ağrıları azaltmak için herkes kendi sınırları içinde sağlığını riske atmadan bir takım germe egzersizleri yapabilir" "Hareketsizlik ağrıları arttırıyor"
YEREL HABERLER Evde kalın ama hareketsiz kalmayın Özel Ümit Tıp ...
Kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma kısıtlaması uygulaması kaldırıldı
YEREL HABERLER Kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma kısıtlaması ...
Artık kuyumcular ve döviz büroları haftada 2 gün açık olacak Döviz büroları ve kuyumcuların çalışma günleri hakkında önemli karar
YEREL HABERLER Artık kuyumcular ve döviz büroları haftada 2 gün açık ...
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe yok Eskişehir otogarında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvuran kalabalık arasında maske kullanmayanlar bile var
YEREL HABERLER Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe ...
İnönü Belediyesi sinek ve haşere ile mücadele kapsamında larva ilaçlaması yaptı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi sinek ve haşere ile mücadele ...
Mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Eskişehir´de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu
Gençlik Merkezleri atölye çalışmalarına online devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezleri atölye çalışmalarına online devam ...
Yardımlaşma ruhu 375 haneye ulaşıyor
YEREL HABERLER Yardımlaşma ruhu 375 haneye ulaşıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X