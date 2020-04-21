Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından, dün Tıp Fakültesinde yaşanan intihar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Tıp Fakültesi Covid19 Polikliniğinde yaşanan intihar olayıyla ilgili çıkan "Şahsın Covid19 tanısı üzerine intihar ettiği" iddialarına karşı, ESOGÜ Rektörlüğü tarafından açıklama geldi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) hastanemiz acil servisine 20 Nisan tarihinde saat 23:07’de öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile başvuran Y.A.’nın, yapılan değerlendirmede Aralık 2019 tarihinde hastanemizde akciğer kanseri tanısı aldığı ve tedavilerinin devam ettiği saptanmıştır. Başvuru şikayetlerine göre yapılan incelemede Covid19 tanısı ile uyumlu akciğer tomografisi bulgularının saptanması sonucu 21 Nisan saat 03:32’de Covid19 servisine yatışı yapılmıştır. Covid19 temas izolasyonuna alınan hasta sabah vizitinde tekrar değerlendirilip tetkik, tedavi ve temas izolasyonunun devamına karar verilmiştir. Saat 09:50’de duyulan sesler üzerine, hastamızın yatmakta olduğu odadan bahçeye düşmüş olduğu görülmüştür. Düştüğü yerde ivedilikle entübe edilip resüsitasyona başlanan hasta acil servise kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülememiştir" diye bildirildi.

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