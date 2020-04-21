Korona virüs mücadelesini kazanan sağlık personeli donör oldu

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Korona virüs pandemisine karşı mücadeleyi kazanan Hemotoloji Bölümü Kemik İliği Transplantasyon sağlık personeli Elvan Demirkapu ve Medikal Onkoloji sağlık personeli Nimet Özcan Covid19 geçirip tedavi olduktan sonra gönüllü donör oldular.

Sağlık personellerinden alınan antikorlara cihaz bağlanarak afarez immün plazma toplandı. Gönüllü donörlardan alınan kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumda olan Covid19 hastalarına umut oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.