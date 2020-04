Vali Çakacak’tan 23 Nisan mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TBMM’nin 100’üncü açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920, millî iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, millî iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir!’ ilkesiyle istiklâl ve istikbâl mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu; vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş; Türk Milleti, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır. Yüce Meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir. Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir. Ülkemiz, tarihi tecrübesine yaraşır bir sorumlulukla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor; aynı zamanda Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

