4 Yaşındaki Aktaş’ın dilekleri herkesin dileği oldu 50 gündür dışarıya çıkamayan minik Aktaş’ın güzel sözlerle dolu duası büyük beğeni topladı

Eskişehir'de yaşayan 4 yaşındaki Efnan Aktaş’ın Korona virüs ile ilgili kendiliğinden yaptığı dua dolu sözleri babası tarafından sosyal medyada paylaşınca büyük beğeniler kazandı.

Korona virüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de virüsün yayılmasını engellemek için 7’den 70’e kadar herkes kendilerini evlerde izole etti. Ancak bu süreçte evde kalarak büyükler gibi çocuklar da sıkılmaya başladı. Söz konusu, Eskişehir’de ikamet eden ve yaklaşık 50 gündür evden dışarıya çıkmayan minik Aktaş annesine, ‘Neden biz dışarıya çıkamıyoruz’ diye sorunca annesi ona Korona virüs olayını anlatırken ülke genelinde hafta sonular sokağa çıkma yasağı olduğu, virüsün yayılmaması için küçük, büyük herkesin evde kalması gerektiği söyledi. Sorunun cevabı alan minik Aktaş artık virüse karşı kendisinin yaptıklarını dile getirirken aniden kendiliğinden dua etmeye başladı.

4 Yaşındaki Aktaş, duasında içinde bulunduğumuz zor günlerin geçmesi, dışarıya çıkarak arkadaşlarla oynayabildiği ve babasının işe giderek para kazanabileceği dile getirirken, “Allah'ım bize kurtarsın. Bu virüs geçsin. Biz çocuklar dışarıya çıkabilecek oynayalım. Babalarda işine güzelce gidebilsinler. Ama eğer dışarıya çıkma yasağı varsa bir süre evde kalın. Çocuklar biraz sabır edin. Bu sokağa çıkma yasağı gitsin. Babam da çok güzel paralar kazansın. Çünkü onun parası yok. Ama dışarıya çalışmaya giderse geldikten sonra beni hemen öpmeye gerek yok. Çünkü virüs bana geçebilir. O yüzden önce ellerini yıkasın” diye hem dua etti hem de minikçe güzel tavsiyelerde bulundu.

Pazarcı babası minik Aktaş’ın bu sözlerini kayıtsız bırakmadı ve daha sonra çekilen videoyu sosyal medya ortamlarında paylaşınca büyük beğeni topladı.

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