Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantinada olan vatandaşların sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadı 38 farklı kente gönderilen vatandaşları evlerinde de 14 gün izole olacaklar

Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen 250 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde karantinada tutuldukları Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdundan tahliye edildi.

Eskişehir'e Irak'tan getirilen ve Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce karantinaya alınan 250 kişinin tahliye işlemi tamamlandı. KYK Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar, kontrollerin ve çıkış işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. Ayrıca 38 farklı kente gönderilen vatandaşların, evlerinde de 14 gün izole olacağı da bildirildi.

Aralarında iş insanı ve çalışanların da bulunduğu 250 Türk vatandaşı 8 Nisan Çarşamba günü uçakla Irak'tan Eskişehir'e getirilmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinaya alınmak üzere Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.

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