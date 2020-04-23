Eskişehir sokakları sessizliğe büründü

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<br>Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasaktan önce alışverişlerini tamamlayan Eskişehirliler evlerine çekilirken, gece yarısına saatler kala sokaklar boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde yolu kapatarak tedbir aldı. Son dakikaya kalan vatandaşlar ise polis ekiplerinin kontrollerinin ardından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-04-23 01:24:38<br>

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