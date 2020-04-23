Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan´ı evlerinde kutluyor

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik´te koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. Bayram, çocukların aileleriyle evlerinde çekip, sosyal medyada paylaştığı videolarla kutlandı.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında sokaklar boş kalırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümü nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklar evlerinde videolar hazırladı. Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te, evlerini Türk bayraklarının yanı sıra Atatürk fotoğraflarıyla donatan çocuklar, kutlamaları evlerinde yapıyor. Evdeki kutlamalara ilişkin videolar, ailelerince sosyal medyada paylaşılarak, bayram coşkusu paylaşılıyor.<br>SOSYAL MESAFELİ TÖREN<br>Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt´ın yanı sıra koronavirüs nedeniyle çok az sayıda yönetici katılırken, sosyal mesafeye de dikkat edildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-04-23 11:48:19<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-